В РФ ищут, кто "слил" в Интернет фото тел погибших в Смоленской авиакатастрофе

{1-}В России следственный комитет устанавливает источник появления в интернет-ресурсах фотографий тел погибших в авиакатастрофе польского самолета под Смоленском.

Как сообщили в Следственном комитете России, ведомством проведена проверка по факту появления в интернет-ресурсах фотографий тел поляков, погибших в катастрофе самолета Ту-154М польских ВВС 10 апреля 2010 года, пишет УНИАН.

«Предприняты меры для изъятия из средств массовой информации данных материалов, устанавливаются лица, сделавшие и представившие вышеназванные фотографии для опубликования, а также мотивы данных действий», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате проверки установлено: размещенные в Интернете фотоматериалы не содержатся в материалах уголовного дела, возбужденного по факту авиакатастрофы и расследуемого Следственным комитетом России, и представителями СКР не производились.

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Напомним, польская власть требует от России найти и наказать виновных в распространении в Интернете шокирующих фотографий жертв Смоленской авиакатастрофы, которая унесла жизни Президента Польши Леха Качинського и еще 95 польских граждан.

По данным польских СМИ, фото, на которых были изображены изувеченные тела жертв Смоленской трагедии, появились в интернете еще 28 сентября на нескольких порталах в России, Украине, Германии и США.

«Украинская и российская власть заблокировали порталы, где были эти фото, а две последних страны не сделали этого, объяснив это действующим законодательством», - сообщает TVN24.

Скандальные фотографии можно увидеть ЗДЕСЬ.

Внимание, несовершеннолетним и людям с неустойчивой психикой просмотр фото не рекомендуется.

Это дело расследуют польское Агентство внутренней безопасности и прокуратура. В то же время, по данным польского портала niezaleznа.pl, эти фото сделали работники российского Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который расследовал причины катастрофы польского правительственного самолета.

Как сообщают польские СМИ, на фото изображены тела на месте катастрофы и в морге, и среди них якобы есть тело и Президента Польши Леха Качинського.

Руководитель польского МИДа призвал польские средства массовой информации не публиковать эти фотографии.

Как сообщал «Главред» ранее, самолет польского президента Леха Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. На борту находились 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Погибли все, в том числе президент Лех Качиньский, его супруга и часть руководства Польши.

фото: vesti.ru

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