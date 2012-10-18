Европейские волонтеры должны покинуть Украину из-за визовых правил

{1-}Украина лишила европейских волонтеров возможности работать на своей территории. По словам волонтеров, ситуация дошла до крайности, хотя для ее разрешения достаточно одного постановления Кабмина.

17 октября страну срочно покинул первый волонтер, получивший предписание о незаконном пребывании. В ЕС надеются, что украинская власть решит эту проблему, пишет "Коммерсант-Украина".

О критической ситуации с деятельностью европейских волонтеров, приезжающих для бесплатной работы в социальных программах, изданию рассказали представители организаций, работающих в этой области.

"Украина является единственной страной в сфере деятельности Европейской волонтерской службы, где мы не можем зарегистрировать ребят", – сообщила информационный представитель программы ЕС "Молодежь в действии" Оксана Бондарь.

Причиной сложностей являются вступившие в силу весной изменения в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", в соответствии с которыми миграционная служба требует от них письмо "государственного органа, ответственного за выполнение волонтерских программ, или волонтерской организации". Однако законодатель не учел, что в Украине нет органа, отвечающего за работу волонтеров, а также нет юридической возможности зарегистрировать организацию в качестве волонтерской.

Первое время миграционная служба соглашалась регистрировать волонтеров без предъявления справки несуществующего органа на основании дипломатической ноты представительства ЕС, однако летом перешла к дословному исполнению закона. "У нас попросту отказываются принимать документы, а если принимают – через месяц возвращают с отказом",– сообщила координатор проектов Донецкого молодежного дебатного центра Ольга Собченко.

Волонтеры, получившие отказ в регистрации, должны покинуть страну в течение месяца. Вчера истек срок для первого из них – шведа Акселя Нордфельда. Он занимался социальной работой с молодежью окраинных районов Донецка, в частности планировал создание детской музыкальной группы. "Несмотря на сложности, я планирую вернуться и завершить свою программу",- сказал он перед тем, как покинуть страну.

"Мы знаем об этой проблеме и надеемся, что скоро удастся найти ее решение совместно с украинскими властями",– заявил пресс-секретарь представительства ЕС в Украине Давид Стулик. Между тем в МИДе, который является контактным органом представительства ЕС в правительстве, не признают существования проблемы.

"В начале года после смены нашей визовой политики были нарекания, но мы исправили все недочеты. Если бы действительно были сложности, то поступали бы и жалобы, а их последние полгода не наблюдалось",– рассказал заместитель главы МИДа Андрей Олефиров, курирующий департамент консульской службы.

В организациях, принимающих волонтеров, удивлены позицией власти и отмечают, что для решения проблемы достаточно постановления правительства, которое возложило бы работу с волонтерами на любой существующий госорган. Пока же европейцам приходится регулярно возвращаться в страны ЕС или продолжать работу, игнорируя предписания власти.

фото: volunteer.ie

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