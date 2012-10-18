Пожар на Крещатике: из горящего дома спасли восемь человек

{1-}17 октября, поздно вечером в Киеве на Крещатике загорелось подвальное помещение магазина.

Пожар возник в шестиэтажном жилом доме на первом этаже на площади 20 кв м, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в подвальном помещении магазина по ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж – ред.) поступило в около 22:00 в Главное территориальное управление МЧС Украины в г. Киеве.

Во время тушения с 4 и 5 этажа были эвакуированы 8 человек, из них 2 детей.

В 23:35 возгорание было ликвидировано. На тушение пожара было привлечено 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

В результате пожара закопчены стены и потолок помещения магазина общей площадью 300 м кв, поврежден товар.

Погибших и травмированных нет. Причина пожара - устанавливается.

Напомним, 14 октября, в Киеве произошел пожар на станции техобслуживания.

На момент прибытия пожарных помещение размером 20х30 м было полностью охвачено огнем.

Через 40 минут возгорание было ликвидировано. Еще некоторое время понадобилось для разбора 10 кв. м деревянной обшивки кабинета.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в электрическом стабилизаторе.

фото, видео: Магнолия-ТВ ГУ МЧС Украины в Киеве

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