Главными киберпротивниками НАТО стали Россия и Китай

{1-} НАТО включило Россию, Иран и Китай в число главных киберпротивников стран альянса.

Об этом со ссылкой на собственные источники в штабе НАТО передает «Коммерсантъ».

C 13 по 16 ноября страны НАТО проведут военные учения Cyber Coalition 2012, в которых будет отрабатываться сценарий возможной кибератаки на страны альянса и ответного удара.

По этому сценарию атаке подвергаются две страны: Венгрия и Эстония. Действия хакеров приводят к тому, что жизнедеятельность Эстонии оказывается полностью парализованной. Кроме того, хакерам удается вывести из строя системы военно-транспортного самолета НАТО, в результате чего он терпит крушение.

После этого НАТО на совещании решает нанести ответный удар, в том числе военными средствами.

В свою очередь, Россия также начала приготовления к возможной кибервойне: недавно Минобороны РФ объявило тендер на разработку методов обхода антивирусных систем, средств сетевой защиты и защиты операционных систем.

«Военные ведомства других стран ведут подобные наработки, мы не можем отставать», - заявили в России.

Аналогичные разработки уже ведутся в США: ежегодно на разработки в области кибербезопасности тратятся десятки миллионов долларов, а в целом расходы 28 стран-членов НАТО в этой области в ближайшие годы могут достичь нескольких миллиардов долларов.

фото: EPA / UPG

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