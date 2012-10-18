Астрологи рассказали, что будет с лидерами партий после выборов

{1-} Лидеры партий-фаворитов избирательной гонки в Украине по-разному проведут год после выборов Рады. Свои предсказания политикам дали астролог Влад Росс и экстрасенс Людмила Жукова, передает «Сегодня».

Экстрасенс убеждена, что нынешний премьер Николай Азаров в день выборов будет спокоен, поскольку уверен в своих силах.

«Еще как минимум год он останется на своей должности, и в его жизни будет происходить очень много ярких событий», - заверила Жукова, а тяжелый период Азарову она предрекла на канун Нового года, во время принятия бюджета.

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Единственный совет премьеру – обратить внимание на здоровье, поскольку тут у Азарова возможны проблемы.

В то же время, астролог убежден, что день выборов для председателя Партии регионов будет очень нервным.

{2-} Также астролог заверил, что Виталий Кличко на выборах наберет «даже больше, чем рассчитывает, а в следующем году может занять ключевой пост в парламенте – вплоть до спикера».

Экстрасенс же советует боксеру сменить название партии: «УДАР – очень агрессивное слово, людей это пугает. Но, несмотря на это, год для Виталия будет позитивным».

При этом оба предсказателя сошлись во мнении, что будущий год для Арсения Яценюка будет исключительно сложным.

«Очень тяжелый день ждет Арсения, я вижу нервы и крики. Ему нужно поберечь в этот день сердце», - заявила экстрасенс о дне голосования.

{3-} Астролог также предсказал, что третье место на выборах, после ПР и Кличко, Яценюк воспримет как поражение и вследствие этого – спад политической карьеры.

«Он уйдет из политики. Может быть, сейчас, но вероятнее, через год-два», - убежден Росс.

Что касается Юлии Тимошенко, то весь день выборов для нее пройдет на успокоительных таблетках, она будет переживать и метаться, предсказала Жукова.

В то же время, астролог считает, что экс-премьер будет удивлена и расстроена результатом выборов, и тут же подчеркнул, что в следующем году Тимошенко выйдет на свободу – скорее всего, весной.

В этом аспекте мнения предсказателей разошлись. Экстрасенс заверила, что «Никто ее не выпустит, а все акции перейдут в редкие единичные выступления».

фото: Главред, klichko.org

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