В Одессе заключенные женской колонии массово вскрыли вены

{1-} В Одессе заключенные женской колонии №74 массово вскрыли себе вены. В настоящий момент известно об 11 таких случаях, передает «Сегодня».

Бунт вспыхнул еще 5 июня и был вызвана протестом на требования администрации колонии.

«11 осужденных женщин решили причинить себе увечья в знак несогласия против дисциплинарных и режимных требований администрации колонии. Серьезных травм никто себе не нанес. Трем женщинам наложили швы на руки в нашей санчасти, остальным восьми, которые, видимо, так повели себя из солидарности, просто помазали царапины зеленкой», - заявила начальник колонии Ольга Каракай.

По ее словам, трое осужденных, которые пострадали больше всего, ранее неоднократно пытались стать неформальными лидерами в колонии.

«Одна из них, заняв должность выпускающего контролера на производстве, неоднократно била других осужденных за «плохую работу». Остальные две просто не хотели придерживаться режима и условий содержания», - пояснила начальник колонии.

После бунта троих зачинщиц перевели в другие колонии, восемь осужденных получили по 10 суток дисциплинарного изолятора.

Отметим, что кроме требований смягчить режим содержания, заключенные настаивали на снятии карантина с детского сада, где находятся дети осужденных (из-за карантина летом заключенных не пускали к малышам).

Администрация колонии отказала заключенным в этом требовании – детям могли занести опасную инфекцию из зоны. При этом начальник колонии заверила, что ни одна из 11-ти протестовавших не имеет детей в садике при колонии.

В то же время, одна из протестовавших – Мария Гордиевская – заверила, что у каждой из женщин были свои причины для протеста.

«Большинство выступили против действий начальника оперативной части колонии, которая выдвигает слишком жесткие требования к нам. Например, нельзя держать мыло на тумбочке. Вещи должны висеть на вешалках, а постель – заправлена под ниточку», - сказала Мария.

Отметим, что самой распространенной формой протеста в колонии является массовое членовредительство.

В частности, 11 октября в Хмельницкой области во время этапирования порезали себе вены четверо осужденных.

А летом в Тернопольской области осужденные угрожали массово порезать себе вены из-за издевательств бойцов спецназа.

Фото: Сегодня

Новости по теме:

Тюремщики опубликовали видео бунта Тимошенко в больнице

Киевских школьников учат бывшие заключенные

Появилось видео Тимошенко из больницы: мое заключение - ад

В бунтующую колонию Петербурга введен спецназ