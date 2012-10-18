Украинцы из-за боязни обвала гривны спускают деньги на дорогие покупки

{1-}Из-за ожидания обвала гривны потребительские настроения населения Украины в сентябре ухудшились по всем пунктам, кроме одного - желания делать крупные покупки, о чем свидетельствуют данные исследования, которое ежемесячно проводит GfK Ukrain.

"Граждане со все большим опасением ждут завершения предвыборной кампании, нервно реагируя на малейшие изменения курса доллара к гривне. Плохие новости о состоянии мировой экономики и негативные прогнозы украинских экономистов не улучшают экономических ожиданий украинцев", - пояснили аналитики, пишет ZN.UA.

По данным GfK Ukraine, индекс текущего личного материального положения на сегодня потерял 3,2 пункта и составляет 80,5. Индекс целесообразности делать крупные покупки вырос на 3,2 пункта до 80,7. Ожидания перспектив развития экономики ухудшились на 8,1 пункта до значения 82,6. Ухудшилось и индекс девальвационных ожиданий украинцев - на 7,3 пункта до 142,1.

Как отмечают в GfK Ukraine, основным фактором ухудшения потребительских настроений, очевидно, стали колебания курса доллара в начале осени. Индекс девальвационных ожиданий вырос, потянув за собой и индекс инфляционных ожиданий. Одновременно вырос индекс целесообразности крупных покупок, который часто положительно реагирует на ожидания девальвации.

Напомним, во вторник, 15 октября, Национальный банк впервые с середины июля вышел на межбанковский рынок с продажей долларов ради поддержки гривны, которая начала падать.

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