Избиратели на выборах продемонстрируют прагматичный подход – эксперт

18 октября 2012, 10:20

Парламентская избирательная кампания 2012 года показала, что проблемы евроинтеграции и НАТО, газовые споры с Россией, языковый вопрос и прочие политические факторы перестали быть для избирателя ключевыми и свой выбор украинцы будут делать, опираясь на конкретные достижения того или иного кандидата. Такое мнение высказал газете «Сегодня» эксперт Центра евроатлантической интеграции Тарас Жовтенко.

По его словам, отремонтированная школа, которая годами находилась в аварийном состоянии, «теперь ценится избирателем выше, чем самая жесткая позиция по поводу НАТО». Получив возможность голосовать одновременно и за партию и за кандидата-мажоритарщика, во втором случае избиратели все чаще демонстрируют прагматичный подход.

«Это вызов политикам. Двадцать лет никто не отвечал на вопрос «Будет ли у нас новая поликлиника?», который звучал на митингах от избирателей. А потом люди просто перестали ходить и на митинги и на избирательные участки. И теперь те, кто хотят попасть во власть, просто вынуждены не придумывать красивые концепции и программы, а «строить поликлинику». И на этот вызов пока адекватно могут ответить далеко не все политики», -  отмечает эксперт.

По этой причине устойчивые сторонники той или иной политической силы, того или иного лидера, на этих выборах меняют свои решения буквально на 180 градусов. Как считает Жовтенко, здесь показателен пример столичного Днепровского района, где беспартийный Олесь Довгий два года назад имел совсем невысокий рейтинг. А сегодня за него готовы голосовать даже те, кто ранее высказывался против.

По мнению эксперта Центра евроатлантической интеграции, исходяизпрактическихпозиций, Довгий сделал почти невозможное: не просто завоевал симпатии избирателей, но и сумел переубедить многих днепровчан, что, как мажоритарщик, принесет пользу району. «Обещания раздают почти все кандидаты, но лидируют те, кто адекватно отвечает на запросы избирателей. И это не может остаться незамеченным», – говорит Тарас Жовтенко.

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