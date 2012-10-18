У социологов начались 10 дней тишины перед выборами

{1-} С сегодняшнего дня, 18 октября, в Украине начинает действовать запрет на публикацию результатов социологических опросов избирателей.

Об этом сообщает «Укринформ».

Запрет будет действовать до вечера 28 октября, когда будут закрыты избирательные участки – после окончания голосования будут объявлены результаты экзит-поллов.

Отметим, что приметой нынешней кампании стало массовое недовольство ее участников результатами соцопросов: практически все из двух десятков партий, претендующих на победу в общегосударственном многомандатном округе, заявляли об «искусственном» занижении их рейтингов.

В свою очередь, генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Панниото подчеркнул, что в европейских странах запрет на публикации предвыборных соцопросов вводится за 1-2 дня до выборов.

Отметим также, что социологические компании будут проводить опросы граждан вплоть до дня выборов, однако их результаты будут закрытыми.

Напомним, что проходной барьер для партий установлен на уровне 5%. Голосование назначено на воскресенье, 28 октября.

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