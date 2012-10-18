Официальная версия смерти Каддафи опровергнута - его пытали и казнили

18 октября 2012, 10:45

{1-} Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опровергла официальную версию гибели ливийского лидера Муаммара Каддафи и обнародовала новые доказательства зверств революционеров, которые ранее утверждали, что Каддафи погиб от шальной пули.

По данным HRW, после того как Каддафи и члены его конвоя из полусотни машин были захвачены в плен, их подвергли жестоким издевательствам. 66 сторонников диктатора, задержанных вместе с ним, были позже казнены. Исследователи выяснили, что оппозиционеры доставили раненого сына Каддафи Мутассима из Сирта в Мисрату и там убили, пишет Newsru.

Все эти факты приводятся в 50-страничном отчете, озаглавленном "Смерть диктатора: кровавая месть в Сирте" отмечается, что ливийские власти не выполнили своего обещания расследовать все обстоятельства смерти Каддафи, его сына Мутассима, а также десятков их казненных сторонников.

Смерть Муаммара Каддафи: все подробности (ВИДЕО)

По словам директора по чрезвычайным ситуациям в HRW Питера Букэерта, результаты расследования ставят под сомнение заявления новых властей о том, что Каддафи погиб якобы от случайной пули в перестрелке.

Среди самых серьезных доказательств факта умышленного убийства повстанцами сторонников Каддафи - видео, снятое камерой мобильного телефона, на котором показаны кадры издевательств над пленниками. Их посадили у бетонной стены, допрашивали, били и унижали, а затем расстреляли около гостиницы Mahari в Сирте.

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По данным HRW, по крайней мере 17 задержанных, которых можно рассмотреть на ролике, были позже казнены.

Согласно нормам международного права, убийство пленных считается военным преступлением, и ливийские власти обязаны расследовать его и наказать виновных.

Группа HRW находилась неподалеку от места пленения Каддафи 20 октября 2011 года. Лидер Джамахирии был взят в плен после того как авиация НАТО нанесла удар по кортежу автомобилей, с которым он пытался покинуть осажденный повстанцами Сирт.

Перед смертью Каддафи кричали: «Заткнись, собака!» (ВИДЕО)

Тогда же правозащитники посетили место боя и обнаружили тела более 100 убитых. Два дня спустя представители HRW нашли останки по крайней мере 53 человек у отеля Mahari, у многих из них руки были связаны за спиной. Свидетели рассказали, что родственники некоторых казненных забрали тела для похорон до приезда правозащитников.

HRW опросила многих свидетелей сцены пленения, в том числе выживших сторонников Каддафи. Кроме того, правозащитники изучили большое количество видеозаписей, сделанных оппозиционерами на камеры сотовых телефонов и выложенных в интернет. На некоторых роликах запечатлен момент пленения ливийского диктатора

Исследование смерти Муаммара и Мутассима Каддафи показало, что официальное сообщение ливийских властей о том, что они были убиты во время перестрелки, не соответствует действительности. Видеоматериалы показывают, что глава Джамахирии был захвачен живым, истекающим кровью - по всей видимости, он получил большую рану головы от осколка гранаты, брошенной его собственными охранниками, которые пытались оказать сопротивление повстанцам.

На одном из роликов видно, как повстанцы волочат Каддафи по земле, а один из них наносит ему сильный удар штыком в ягодицы. В тот же день было объявлено о смерти полковника в госпитале, куда он был доставлен якобы с ранением от случайной пули. Однако на ролике видно, что когда полуголого диктатора загружают в машину, чтобы везти в больницу, он уже не подает признаков жизни.

По сведениям правозащитников, Мутассим Каддафи тоже был захвачен в плен живым. Раненого сына ливийского лидера доставили в Мисрату, где его сняли на видео - во время допроса Мутассим курил сигареты и пил воду. К вечеру его труп с новой раной на горле, которой не было на предыдущих роликах, был показан народу.

Представители HRW уже поставили в известность ливийские власти о результатах расследования и, в частности, сообщили имена командиров повстанцев, которые отдали приказ расстрелять пленных, но никаких мер принято не было.

  

фото: EPA / UPG, bp.blogspot-com; видео: youtube.com

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