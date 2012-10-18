Туск: ужасные фото погибших в Смоленской катастрофе попали в Сеть не случайно

{1-} Польский премьер Дональд Туск предположил, что фотографии с телами жертв Смоленской катастрофы неслучайно попали в Интернет. Целью их публикации, по его мнению, было привлечение внимания к этому делу.

Об этом заявили в пресс-службе польского правительства, передает УНИАН.

Кроме того, Туск отметил, что фотографии могли появиться по частной инициативе некоторых людей.

«Скорее всего, здесь идет речь об отсутствии этики, а не о преступлении или проступке, потому что, подозреваю, нет запрета делать фотографии и, по-видимому, их распространять», - подчеркнул он.

По его словам, польские власти будут добиваться соответствующих объяснений от российской стороны.

Туск поблагодарил польские СМИ, за их отказ распространить эти фотографии.

Как сообщал «Главред», вчера, 17 октября, в МИД Польши был вызван посол России, от которого потребовали найти и наказать людей, ответственных за распространение фотографий жертв Смоленской авиакатастрофы 10 апреля 2010 года, которые появились на одном из российских порталов в конце сентября и позже были перенесены еще на несколько сайтов в Украине, Германии и США.

фото: vesti.ru

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