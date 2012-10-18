Литвин: за кресло спикера будущей Рады уже началась борьба

{1-} Политические группы уже начали борьбу за кресло спикера в новой Раде.

Об этом заявил нынешний спикер парламента Владимир Литвин, передает УНИАН.

«Я не открою большую тайну, если скажу вам, что сейчас уже продолжается между группами, будущими фракциями борьба за должность председателя Верховной Рады Украины», - отметил Литвин, комментируя изменения в регламент Рады, которые предусматривают открытое избрание спикера.

Как подчеркнул Литвин, после принятия этого решения не ничего чрезвычайного не случилось и напомнил, что по этому поводу есть решение Конституционного Суда.

«А украинский Конституционный Суд, самый конституционный суд в мире, как нам известно, и нужно решение Конституционного Суда исполнять, независимо от того нравится оно кому-то или нет», - отметил спикер.

Литвин также добавил, что после решения КС норма о тайном избрании спикера уже не действует и сейчас парламент, внеся изменения в Регламент, выполняет формальные вещи.

Кроме того, подчеркнул спикер, соответствующий законопроект принят только в первом чтении.

«Вы понимаете почему за основу – потому что выборы и их результаты могут вносить определенные коррективы», - сказал он.

В то же время, Литвин подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы не делать из парламента «игрушку в руках политических фракций».

По его словам, это должны понять и те, кто сегодня борется за упрощение системы избрания спикера, имея целью занять эту должность.

«Они должны подумать, как им будет работаться, когда они будут зависеть от прихотей той или иной мощной политической силы или зависеть от договоренностей нескольких политических фракций или групп в парламенте», - подчеркнул Литвин.

Напомним, как сообщал «Главред», 16 октября Рада внесла изменения в свой регламент, отменив тайное голосование во время избрания и снятия спикера.

За соответствующий проект проголосовал 261 депутат при минимально необходимых 226.

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