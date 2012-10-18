Кличко отказался создавать коалицию с Яценюком: сначала выборы

{1-}Владимир Кличко, лидер партии «УДАР» предлагает подписать соглашение о создании коалиции демократических сил после выборов.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Харькове, передает УНИАН.

«Мы предлагаем создавать парламентскую демократическую коалицию сразу после выборов. Это логично. Сначала выборы – потом коалиция. Это европейская традиция», - сказал Кличко.

Напомним, 16 октября народный депутат, глава Объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк на заседании парламента обратился к партии «УДАР» с призывом подписать еще до выборов соглашение о создании демократической коалиции в новой Верховной Раде.

«Мы обращаемся к партии «УДАР» дать четкий ответ, готовы ли они защищать Украину и сформировать демократическое большинство в новом парламенте», - подчеркнул Яценюк.

«Объединяться нужно до выборов, а не после, а то после выборов будет ситуация, которой инфицирована нынешняя ВР – опять будут торговать карточками (речь идет о карточках для голосования – ред.) как кредитным карточками», - заявил Яценюк.

Ранее «Главред» сообщал, что Кличко заявил: никаких коалиций у его политсилы с Партией регионов не будет.

фото:klichko.org

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