Луценко рассказал, как оппозиция танцует на граблях

{1-} Бывший глава МВД Юрий Луценко, отбывающий срок в исправительной колонии, напомнил оппозиционным партиям об ошибках прошлых лет, которые они повторяют в нынешней избирательной кампании.

Об этом экс-министр рассказал в своем блоге на «Украинской правде».

«Оппозиция суммарно побеждает по партийным спискам «Батьківщини» и УДАР, но уже традиционно не может договориться о единых кандидатах на мажоритарных округах даже перед тупой очевидностью пагубности этих танцев на граблях для общего результата», - убежден Луценко.

Также экс-министр призвал украинцев в день выборов прийти на избирательные участки и отдать свой голос.

Напомним, как сообщал «Главред», в партиях «Батьківщина», УДАР и ВО «Свобода», возникли разногласия относительно кандидатов-мажоритарщиков.

Ранее предполагалось, что оппозиционные политические силы будут выдвигать единого кандидата, который имеет наибольшие шансы на победу в конкретном мажоритарном округе, а его конкуренты из дружественных политсил будут снимать свои кандидатуры.

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