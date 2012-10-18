«Караван» набирает охранников без опыта и справки от психиатра

{1-} Новыми охранниками «Каравана» могут стать люди без опыта работы и каких-либо справок.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші», передает ТСН.

Журналист программы, попытавшись устроится на работу в охрану супермаркета, заполнил простую анкету, от него не требовался опыт соответствующей работы и медицинской справки о психическом здоровье.

После заполнения анкеты состоялась встреча с начальником службы охраны.

«Я так понимаю, вы не имеете ни малейшего представления о работе маркета», - отметил он, и все-таки принял решение принять на работу нового сотрудника.

Отметим, с сегодняшнего дня, 18 октября, охране украинских супермаркетов разрешено применять силу к недобросовестным покупателям, а также использовать спецсредства – травматические пистолеты, газовые баллончики и резиновые дубинки.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 26 октября в киевском ТРЦ «Караван» покупатель, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся.

Как выяснилось позже, стрелком оказался уроженец Львовской области Ярослав Мазурок, который был объявлен во всеукраинский и международный розыск.

По данным милиции, обнародованным 17 октября, подозреваемый все еще находится на территории Украины.

фото, видео: militia.kiev.ua, tsn

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