«Батьківщина» о союзе с Кличко: наша рука дружбы зависла в воздухе

{1-} Отказ Виталия Кличко подписать соглашение о создании коалиции до парламентских выборов в «Батьківщине» объяснили предвыборной игрой в пользу Партии регионов.

Об этом сообщили в пресс-службе «Батьківщини».

При этом в партии надеются, что после выборов избранные депутаты партии УДАР присоединятся к оппозиционным силам в парламенте хотя бы частично.

«Отказ Виталия Кличко подписать соглашение о создании Коалиции в будущем парламенте – это шаг, который играет в пользу Партии регионов, это шаг, который превращает его в союзника регионалов», - заявили в партии.

Также в «Батьківщине» напомнили, что действия Кличко, партия которого «вышла из переговоров с Объединенной оппозицией о формировании единого списка мажоритарных кандидатов и без каких-либо консультаций с партнерами обнародовала свое решение, которое позволяет Партии регионов дополнительно получить несколько десятков депутатских мандатов».

«С сожалением мы должны констатировать, что в такое ответственное время Виталий Кличко принял решение, исходя из своих собственных, меркантильных интересов, а не из интересов Украины, ее народа», - заявили в «Батьківщина».

Также в «Батьківщине» выразили уверенность, что отказ Кличко подписывать соглашение «под абсолютно надуманным поводом нежелания принимать участие в распределении портфелей».

«Еще раз обращаем внимание Виталия Кличко – речь идет сегодня не о портфелях, а о единении вокруг определенных ценностей, о формировании нового демократического, европейского курса нашей страны. Мы твердо убеждены – этот курс станет альтернативой губительной политике нынешней власти, которая ведет страну к национальной катастрофе», - заявляет она.

Напомним, как сообщал «Главред», в пятницу, 19 октября, лидеры «Батьківщини» и ВО «Свобода» намерены подписать соглашение о формировании коалиции в новой Верховной Раде. К объединению приглашали присоединиться и Виталия Кличко.

В ответ лидер партии УДАР заявил, что разговоры о коалиции будут уместны только после выборов.

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