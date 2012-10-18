Азаров: мы не позволим сделать из России врага Украины

{1-}Нынешняя власть никогда не позволит себе сделать из России врага для Украины из-за разногласий по газовому вопросу.

Об этом заявил премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Николай Азаров, выступая на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и ВС Украины в четверг в Севастополе, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы сторонники добрососедских отношений с Россией. Мы никогда не поможем себе, как позволили "оранжевые", превратить Россию во врага. Но в данной ситуации, из-за высоких цен на российский газ, мы вынуждены принимать меры по развитию собственной энергетической базы", - сказал он.

Также Азаров убежден, что в течение 10 лет Украина сможет покрывать все свои потребности собственными газом и нефтью.

"Мы не можем платить по такой цене за газ. Цена убийственная для нашей экономики… Такие цены на газ замедляют наше экономическое развитие и обескровливают нашу экономику", - подчеркнул он.

Ранее Азаров заявлял, что в ближайшие 15 лет Украина будет полностью обеспечивать себя газом собственной добычи.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, премьер Николай Азаров заявил, что Украина, покупая российский газ по действующим контрактам, за год платит на 5 млрд долл. больше его рыночной цены.

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