Артисты на выборах зарабатывают миллионы и не платят налогов - СМИ

{1-} Во время избирательной кампании звезды украинского шоу-бизнеса зарабатывают миллионы долларов.

При этом спрос на их выступления огромный, говорится в сюжете программы «Гроші», передает ТСН.

Среди участников предвыборной агитации: группы «Арктик», «Авиатор», Ирина Билык, Верка Сердючка, заслуженный артист России Вячеслав Малежик, и многие другие.

Звезды приезжают даже в маленькие города с населением в пять-шесть тысяч человек, сообщил источник программы, который занимается строительством сцен для агитационных выступлений украинских звезд.

По словам источника, концертов так много, что звезды не всегда помнят, кого они поддерживают.

«Во время концерта одна известная молодая артистка не знала, как зовут кандидата. Она развернулась, посмотрела на баннер, прочитала и сказала: «Давайте его поблагодарим», - сообщил источник.

По данным некоторых СМИ, стоимость политического выступления начинается от десяти тысяч долларов, которые звезды не декларируют в налоговых органах.

В налоговой службе заверили, что почти две тысячи украинских звезд за 2011 год на всех задекларировали 96 миллионов гривен. Простой подсчет показывает, что украинская звезда за месяц зарабатывает 4,500 гривен.

«Одна из артисток имеет «Мерседес» стоимость 618 тысяч гривен, а также БМВ стоимостью 1 миллион. Цена ее выступления достигает 20-25 тысяч долларов, при этом задекларированы доходы в 476 тысяч – вы чувствуете большую разницу?», - заявил представитель Налоговой службы Украины Вячеслав Бусарев, не называя при этом никаких фамилий.

В то же время, таким автопарком элитных машин, по данным журналистов, располагает Ирина Билык.

На прямой вопрос журналистов «Сколько вы задекларировали в 2011 году», певица ответила просто: «Идите на х*р».

Фото, видео: ТСН

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