Охранник «Каравана» рассказал, почему Мазурок расстрелял его коллег

{1-} Расстрел охранников «Каравана» произошел из-за того, что они вымогали деньги у Ярослава Мазурка, которых у него при себе не было.

Об этом журналисту программы «Гроші» заявили коллеги погибших, передает ТСН.

Напомним, 26 октября в киевском ТРЦ «Караван» покупатель, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся.

Журналисты провели расследование и устроились на работу в супермаркет.

«Насколько понимаю из видео, а я ведь не первый день здесь работаю, он (стрелок – прим. ред.) хотел с охранниками договориться (о сумме, которую должен заплатить им за украденный товар – прим.ред.), чтобы они не вызывали милицию», - объяснил охранник «Каравана».

Также он выразил мнение, что у Мазурка просто не было денег, которых от него требовали. Охранник считает, что ход мыслей убийцы был таким: «Сейчас приедут «менты», начнут «шмонать», найдут «пушку», что делать, что делать? Видимо, он не имел нужной суммы».

Напомним, Ярослав Мазурок, подозреваемый в расстреле охранников «Каравана», объявлен в украинский и международный розыск, хотя в милиции убеждены – он по-прежнему находится в Украине.

фото, видео: ICTV, ТСН

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