Кандидат в нардепы из Ужгорода записал матерное обращение к избирателям

{1-}17 октября в Сети появилось видео, которое бьет все рекорды популярности. В нем кандидат в народные депутаты Павел Чучка при попытке записать телевизионное выступление матерится и кривляется.

За неполные сутки его на разных сайтах уже просмотрели несколько тысяч человек. Во многих государственных учреждениях, школах, больницах и сельсоветах Ужгорода и Ужгородского района видео с Чучкой-матерщинником - основная тема для разговоров. Люди по несколько раз пересматривают клоунаду, устроенную одним из претендентов на депутатское кресло, пишет ua-reporter.

Кандидат в конце записи запнулся, начал кривляться и нецензурно ругаться: "Бл*дь, сформировали на х*й...".

Напомним, большую популярность среди пользователей Интернета получил ролик с выступлением мэра Сум Геннадия Минаева, в котором прозвучало знаменитое выражение "пидписздес".

Выступая перед телекамерами, Минаев показал журналистам два документа и несколько раз произнес фразу, смешивая украинские и русские слова: "пидпис здесь и пидпис здесь". Мэр говорил так быстро, что слова воспринимались как одно - "пидписздес".

Выражение быстро завоевало большую популярность среди пользователей Интернета, в LiveJournal, Facebook и других социальных сетях и стало универсальным ответом практически на любой вопрос.

Минаев впоследствии сравнивал себя с Добкиным и Кернесом, которые являются героями другого знаменитого ролика о том, как Добкин (в то время мэр Харькова) записывает обращение к горожанам, а Кернес (в то время секретарь горсовета) дает ему указания, используя нецензурную лексику.



Фото: ua-reporter.com; видео: .youtube.com

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