Европа будет настаивать на полной реабилитации Тимошенко

{1-} Еврокомиссия будет настаивать на полной политической реабилитации Юлии Тимошенко.

Об этом заявил Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу во время встречи с дочерью экс-премьера Евгенией Тимошенко, сообщили в пресс-службе «Батьківщини».

«Мы делали и будем делать все для того, чтобы Вы были безусловно освобождены. Будем настаивать на Вашей полной политической реабилитации», - подчеркнул глава Еврокомиссии.

По словам Баррозу, выборы в Украине являются экзаменом на преданность европейским идеалам.

Отметим, что Евгения Тимошенко и Григорий Немыря принимают участие в Конгрессе Европейской народной партии в Румынии. Партия является самой большой и самой влиятельной политической силой на европейском континенте. В ее состав входят 73 партии-члена из 40 стран, она имеет самую большую фракцию в Европарламенте.

Фото: byut.com.ua

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