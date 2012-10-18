Евросуд занялся делом Тимошенко

{1-}Европейский суд по правам человека открыл производство по жалобе экс-премьера Юлии Тимошенко о нарушении ее права на справедливый суд в связи с политическими мотивами.

Об этом сообщил защитник экс-премьера Сергей Власенко, пишет Интерфакс-Украина.

"ЕСПЧ 15 октября открыл производство по жалобе по ст.6, ст.18 Европейской конвенции по правам человека. Такое производство открыто", - заявил он в четверг на брифинге в Харькове в четверг.

Напомним, ранее уполномоченный украинского правительства по делам ЕСПЧ Назар Кульчицкий заявил, что представителям Юлии Тимошенко будет сложно доказать Европейскому суду по правам человека, что экс-премьера взяли под стражу в августе 2011 года по политическим мотивам и несколько месяцев содержали в следственном изоляторе в ненадлежащих условиях.

В объединенной оппозиции "Батьківщина" рассчитывают, что решение Европейского суда по правам человека по делу Юлии Тимошенко будет принято в ближайший месяц.

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