Поляки вычислили, кто слил в Сеть страшные фото Смоленской катастрофы

18 октября 2012, 14:44

{1-}Журналисты польского радио активно отслеживали активность блоггера, который выложил в Сеть шокирующие фото жертв крушения самолета президента Леха Качиньского под Смоленском. По данным местного радио, опубликовавший шокирующие фотографии мужчина живет в Алтайском крае, а снимки он получил от главного редактора издания, которое выпускается для первых лиц РФ.

Журналистам Рolskie radio удалось уточнить, что живущий в азиатской части страны блоггер - 51-летний житель Барнаула. Эту подробность интернет-пользователь сообщил о себе сам - он не скрывается и вступает в онлайн дискуссии, отмечают поляки, которые называют такое поведение "издевательством". 

По данным журналистов, фото блоггер взял из материалов журналистки Татьяны Карацубы. И хотя до сих пор в этой истории много загадок, (например, до сих пор не установлено, кто был автором фотографий), деятельность Татьяны Карацубы не является тайной.

Скандальные фотографии можно увидеть ЗДЕСЬ

Внимание, несовершеннолетним и людям с неустойчивой психикой просмотр фото не рекомендуется.

Упомянутая польской радиостанцией журналистка, судя по сайту karatsouba.com, возглавляет общественно-политический журнал "Президент. Парламент. Правительство". Это издание выходит тиражом 1500-2000 экземпляров и бесплатно распространяется в органах власти, доставляется президенту, министрам, губернаторам. "Если вдруг кому-то покажутся некоторые публикации слишком откровенными, то вы должны понимать, что эти материалы уже изданы, уже читаются вашим народом, вы должны знать, что именно читают люди нашей с вами страны, и задумываться над вопросами, которые открыто высказывают ваши избиратели", - отмечается на сайте журнала. Польские журналисты отмечают, что это издание - настоящий хит среди российской политической элиты.

Инцидент с обнародованием снимков жертв авиакатастрофы обрел общественный резонанс, что потребовал вмешательства первых лиц польского государства. Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что скандальная публикация может оказаться частной инициативой, но все же настоял на объяснениях со стороны России.

"Скорее всего, говорим здесь об отсутствии этики, чем о преступлении или проступке, потому что подозреваю, что нет запрета делать фотографии и, по-видимому, их распространять", - цитирует премьер-министра Korrespondent.net.

Накануне Следственный комитет РФ заявил, что фотографии не являются утечкой из дела, которое ведут следователи по факту крушения самолета, так как этих снимков в материалах не было.

Между тем, представитель СК Владимир Маркин подчеркнул, что российские правоохранители уже устанавливают личности людей, которые сделали эти фотографии и распространили их, а также выясняют мотивы этих действий.

PIS: власть РФ сфальсифицировала результат расследования Смоленской катастрофы

Напомним, блоггер из России еще 28 сентября опубликовал снимки изуродованных тел, затем эти фотографии были распространены в Украине, в Германии и США. Россия и Украина по просьбе польских спецслужб заблокировали доступ к материалам. Немцы и американцы отказали со ссылкой на свои законы. Глава МИД Польши Радослав Сикорский во вторник через Twitter обратился к СМИ страны с призывом не публиковать фотографии.

Ту-154, на котором польская элита летела на памятные мероприятия в Катынь под Смоленском, разбился при заходе на посадку. В авиакатасрофе погибло 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет в январе 2011 года обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

фото: vesti.ru

Новости по теме:

Скандал в России: в Сеть попали ужасные фото погибших в Cмоленской катастрофе

Погибших под Смоленском поляков хоронили голыми в пластиковых пакетах – СМИ

Туск: ужасные фото погибших в Смоленской катастрофе попали в Сеть не случайно

В РФ ищут, кто "слил" в Интернет фото тел погибших в Смоленской авиакатастрофе
 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять