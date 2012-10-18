Поляки вычислили, кто слил в Сеть страшные фото Смоленской катастрофы

{1-}Журналисты польского радио активно отслеживали активность блоггера, который выложил в Сеть шокирующие фото жертв крушения самолета президента Леха Качиньского под Смоленском. По данным местного радио, опубликовавший шокирующие фотографии мужчина живет в Алтайском крае, а снимки он получил от главного редактора издания, которое выпускается для первых лиц РФ.

Журналистам Рolskie radio удалось уточнить, что живущий в азиатской части страны блоггер - 51-летний житель Барнаула. Эту подробность интернет-пользователь сообщил о себе сам - он не скрывается и вступает в онлайн дискуссии, отмечают поляки, которые называют такое поведение "издевательством".

По данным журналистов, фото блоггер взял из материалов журналистки Татьяны Карацубы. И хотя до сих пор в этой истории много загадок, (например, до сих пор не установлено, кто был автором фотографий), деятельность Татьяны Карацубы не является тайной.

Скандальные фотографии можно увидеть ЗДЕСЬ.

Внимание, несовершеннолетним и людям с неустойчивой психикой просмотр фото не рекомендуется.

Упомянутая польской радиостанцией журналистка, судя по сайту karatsouba.com, возглавляет общественно-политический журнал "Президент. Парламент. Правительство". Это издание выходит тиражом 1500-2000 экземпляров и бесплатно распространяется в органах власти, доставляется президенту, министрам, губернаторам. "Если вдруг кому-то покажутся некоторые публикации слишком откровенными, то вы должны понимать, что эти материалы уже изданы, уже читаются вашим народом, вы должны знать, что именно читают люди нашей с вами страны, и задумываться над вопросами, которые открыто высказывают ваши избиратели", - отмечается на сайте журнала. Польские журналисты отмечают, что это издание - настоящий хит среди российской политической элиты.

Инцидент с обнародованием снимков жертв авиакатастрофы обрел общественный резонанс, что потребовал вмешательства первых лиц польского государства. Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что скандальная публикация может оказаться частной инициативой, но все же настоял на объяснениях со стороны России.

"Скорее всего, говорим здесь об отсутствии этики, чем о преступлении или проступке, потому что подозреваю, что нет запрета делать фотографии и, по-видимому, их распространять", - цитирует премьер-министра Korrespondent.net.

Накануне Следственный комитет РФ заявил, что фотографии не являются утечкой из дела, которое ведут следователи по факту крушения самолета, так как этих снимков в материалах не было.

Между тем, представитель СК Владимир Маркин подчеркнул, что российские правоохранители уже устанавливают личности людей, которые сделали эти фотографии и распространили их, а также выясняют мотивы этих действий.

PIS: власть РФ сфальсифицировала результат расследования Смоленской катастрофы

Напомним, блоггер из России еще 28 сентября опубликовал снимки изуродованных тел, затем эти фотографии были распространены в Украине, в Германии и США. Россия и Украина по просьбе польских спецслужб заблокировали доступ к материалам. Немцы и американцы отказали со ссылкой на свои законы. Глава МИД Польши Радослав Сикорский во вторник через Twitter обратился к СМИ страны с призывом не публиковать фотографии.

Ту-154, на котором польская элита летела на памятные мероприятия в Катынь под Смоленском, разбился при заходе на посадку. В авиакатасрофе погибло 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет в январе 2011 года обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

фото: vesti.ru

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