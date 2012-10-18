Охранники «Каравана» хвастаются, что вымогают у покупателей по 50 тысяч - СМИ

{1-} Охранники супермаркета «Караван» хвастаются размерами сумм, которые они вымогали у посетителей.

Как выяснились в журналистском расследовании программы «Гроші», все полученные деньги передавались в «общий фонд» гипермаркета, передает ТСН.

Журналист, который устроился на работу в супермаркет, узнал, что рабочий день сотрудников начинается с главной проходной, откуда людей распределяют по работам.

Здесь все личные вещи маркируются, чтобы работники не могли воровать. Пятерых охранников направили охранять огромный торговый зал, а журналисту поручили стоять возле одной из касс.

Работать ему пришлось в гражданской одежде, поскольку спецформу ему пока не выдали. В инструктаже ему разъяснили, что, если он заметит вора, то по закону его можно только задержать и вызвать милицию, максимум – оплатить товар на кассе без каких-либо штрафов.

Однако в беседах между собой охранники рассказывают об истинных размерах подпольных штрафов.

«А было такое, чтобы случались откупные? Да. Какие именно? Обычно платят в пятикратном размере», - рассказал один из сотрудников охраны.

Правду охранники начали рассказывать, когда журналист дежурил в смене, наполовину расстрелянной 26 сентября: они выбивают из воров деньги, однако у каждой смены свои расценки, которые зависят только от наглости старшего.

В расстрелянной смене норма была установлена в десятикратном размере украденного, однако и это не предел. Один из охранников похвастался рекордом – за кражу на 2500 тысячи с человека удалось «выбить» более 50 тысяч.

«Мужичок украл 25 пакетиков кофе по 98 гривен каждый. Так мы сбили 50 с х*ем! Пятьдесят тысяч гривен», - рассказал охранник и добавил: чтобы расплатиться с охраной, родственники вора в тот же день срочно взяли банковский кредит и только в половину двенадцатого ночи смогли достать необходимую сумму.

При этом через кассу магазина было проведено только 2,5 тысячи гривен. Однако деньги, полученные от вымогательства, попадали не в карманы охранников: деньги шли на счет «Каравана». Их загружали в контролерскую, 22 кассу.

Обычные охранники от подобных сделок не получают никакой выгоды, их дело – штрафовать кассиров: за каждую их ошибку установлена премия в 5 гривен.

Значительно больше зарабатывают начальники смен, которые «разводят» воров на деньги, и получают за это по 10% со «сбитой» суммы. Столько же получает видеоинженер, который заметил нарушителя.

Соответственно, с максимальных 50 тысяч на счетах «Каравана» остались 40, а начальник охраны и видеоинженер получили по 5 тысяч.

Напомним, 26 октября в киевском ТРЦ «Караван» покупатель, уличенный в мелкой краже, общий фондТСН.

Журналист, который устроился на работу в супермаркет, узнал, что рабочий день сотрудников начинается с главной проходной, откуда людей распределяют по работам.

Здесь все личные вещи маркируются, чтобы работники не могли воровать. Пятерых охранников направили охранять огромный торговый зал, а журналисту поручили стоять возле одной из касс.

Работать ему пришлось в гражданской одежде, поскольку спецформу ему пока не выдали. В инструктаже ему разъяснили, что, если он заметит вора, то по закону его можно только задержать и вызвать милицию, максимум –

Однако в беседах между собой охранники рассказывают об истинных размерах подпольных штрафов.

«

Правду охранники начали рассказывать, когда журналист дежурил в смене, наполовину расстрелянной 26 сентября: они выбивают из воров деньги, однако у каждой смены свои расценки, которые зависят только от наглости старшего.

В расстрелянной смене норма была установлена в десятикратном размере украденного, однако и это не предел. Один из охранников похвасталс

«

При этом через кассу магазина было проведено только 2,5 тысячи гривен. Однако деньги, полученные от вымогательства, попадали не в карманы охранников: деньги шли на счет «

Обычные охранники от подобных сделок не получают никакой выгоды, их дело –

Значительно больше зарабатывают начальники смен, которые «