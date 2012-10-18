Тимошенко рассказала о своих ночных страхах в колонии

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко обратилась к Конгрессу Европейской народной партии (ЕНП) с письмом, которое делегатам зачитал Вильфред Мартенс – Президент ЕНП.

Об этом сообщает пресс-служба «Батьківщини».

«Сегодня уже 439-й день моего заключения. В течение долгих месяцев, находясь в камере колонии, далеко от семьи, друзей и поклонников. Теперь в больничной палате, которая ничем не отличается от тюрьмы, где почти нет разницы между молчанием дней и ночей, я вижу, что самоотверженная и профессиональная борьба за сохранение Украины в Европейской семье усиливается ежедневно. Каждую ночь, когда бряцает замок на двери, я говорю себе, что я пережила еще один день, и продолжаю выживать, какое бы пренебрежение ни проявлял ко мне этот режим, потому что сегодня это моя часть борьбы за свободу», - говорится в письме Тимошенко.

При этом она рассказала, что ночью она начинает бояться не за себя, а за всю страну.

«Но все больше ночью я начинаю бояться, не за себя, а за мою страну. Ведь этот глухой звук, который я слышу каждый раз, как закрываются тюремные двери, напоминает мне о том, что дверь к свободе, к Европе, к приличной жизни для моих соотечественников также закрываются для Украины», - заверила Тимошенко.

По словам экс-премьера, именно ее усилиями был создан союз оппозиционных лидеров.

«Я приложила все усилия, чтобы «Батьківщина», Борис Тарасюк, Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок и все без исключения оппозиционные лидеры были вместе и отложили свои трения, чтобы навсегда покончить с хомо-советикус в украинской власти», - заверила Тимошенко.

Кроме того, она предложила конкретные шаги для преодоления нынешней ситуации в Украине.

«На парламентских выборах, которые состоятся 28 октября, отправьте в мою страну официальных наблюдателей, которые внимательно будут следить и документировать каждую фальсификацию, которую они увидят, но не только в день выборов, а сейчас с этого момента», - предложила она.

Также Тимошенко рекомендовала ограничить свободу передвижения высших украинских чиновников.

Напомним, ранее представители Еврокомиссии заявили, что настаивают на полной политической реабилитации Юлии Тимошенко.

Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу во время встречи с дочерью экс-премьера Евгенией Тимошенко заявил: «Мы делали и будем делать все для того, чтобы Вы были безусловно освобождены. Будем настаивать на Вашей полной политической реабилитации» .

Фото: byut.com.ua

Новости по теме:

Евросуд занялся делом Тимошенко

Европа не признала Тимошенко и Луценко политзаключенными

Украина не будет освобождать Тимошенко по требованию Европы

Европа будет настаивать на полной реабилитации Тимошенко