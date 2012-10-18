В Москве соратнику Удальцова предъявили обвинение

{1-}Активисту коммунистической организации РКРП-РПК Константину Лебедеву, соратнику лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова предъявили обвинение в подготовке к организации массовых беспорядков, сообщает Следственный комитет РФ. Лебедев отказался признавать себя виновным и давать показания.

Как сообщил адвокат Лебедева Виолетта Волкова, в Басманном суде Москвы будет рассматриваться ходатайство следствия об аресте активиста, сообщает Интерфакс.

Ранее Сергей Удальцов объявил о намерении устроить 18 октября серию пикетов в поддержку Лебедева. Как пишет в твиттере активист "Солидарности" Николай Ляскин, на одиночный пикет к зданию ГУ МВД России по Москве на Петровке, 38, уже приехал Алексей Навальный. Сторонников Лебедева также призывают проводить пикеты у здания Басманного суда.

Напомним, Константин Лебедев был задержан 17 октября в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках. По этому делу был также задержан Удальцов, однако его вскоре отпустили под подписку о невыезде без предъявления обвинений. Также по делу проходит помощник депутата Госдумы от Справедливой России" Ильи Пономарева Леонид Развозжаев - его местонахождение полиции пока неизвестно.

Дело о массовых беспорядках было возбуждено на основании материала фильма "Анатомия протеста-2", показанного в эфире телеканала НТВ 5 октября. В этом фильме была показана сделанная скрытой камерой видеозапись встречи Удальцова с грузинским бизнесменом Гиви Таргамадзе. В ходе этой встречи, на которой также присутствовали Лебедев и Развозжаев, якобы обсуждалась возможность организации революции в России.

Удальцов все обвинения авторов фильма НТВ отверг, назвав их бредом. Таргамадзе, со своей стороны, заявил, что с лидером "Левого фронта" не знаком.

фото: echo.msk.ru

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