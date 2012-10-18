В Греции митингующие забросали полицию коктейлями Молотова

В Греции, на улицы Афин, 18 октября, вышли десятки тысяч людей, протестуя против новых мер жесткой экономии. Это уже вторая за последние три недели общенациональная забастовка.
Многотысячный протест против жестких мер экономии перерос в массовые беспорядки. Митингующие забрасывают полицию камнями и бутылки с зажигательной смесью. В ответ стражи правопорядка применяют слезоточивый газ, сообщает ВВС.
Сегодня в городе не работаю многие государственные учреждения, больницы, магазины.
С транспортом также проблемы: работа общественного - парализована, паромное сообщение вообще было прервано, а все авиарейсы на три часа были отменены. В общей сложности правительству предстоит сейчас снизить выплаты на одиннадцать с половиной миллиардов евро.
Участники забастовки протестуют против очередного раунда бюджетных сокращений, которые правительство Греции обязано провести в обмен на финансовую помощь международных кредиторов, так называемой "тройки". В нее входят МВФ, Европейская Комиссия и Европейский Центральный Банк.
После выполнения условий Греция сможет получить очередной транш кредита на 130 миллиардов евро.
Забастовка проходит в то время, как премьер-министр Греции Антонис Самарас готовится к встрече с другими европейскими лидерами в Брюсселе, на которой европейские лидеры обсуждают меры по выходу из финансового кризиса.
Безопасность в греческой столице обеспечивают 4 тысячи сотрудников сил безопасности.
Напомним, 26 сентября, в Греции началась масштабная забастовка, парализовавшая транспорт, банки, больницы.
Сотни тысяч греков, вышедших на первую с июня всеобщую забастовку, фактически парализовали работу почти всех секторов в стране, протестуя против очередного раунда сокращения госрасходов.
фото: EPA / UPG
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