Лавров едет в Киев расширять права Черноморского флота

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Киев 19 октября обсудит вопросы расширения договорно-правовой базы пребывания Черноморского флота в Крыму.
Об этом официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил на брифинге в Москве 18 октября, сообщает Сегодня.
"Важной темой станет проблематика расширения договорно-правовой базы пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины", – сообщил дипломат.
Лукашевич также сообщил, что в ходе визита темами обсуждения также станут вопросы приднестровского урегулирования, весь комплекс двусторонних вопросов, другие международные проблемы.
Как ранее писал Главред, Президент Виктор Янукович 22 октября посетит с рабочим визитом Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Предполагалось, что визит главы российского внешнеполитического ведомства будет посвящен подготовке встречи Януковича и Путина.
фото: EPA / UPG
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