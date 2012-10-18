Лавров едет в Киев расширять права Черноморского флота

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Киев 19 октября обсудит вопросы расширения договорно-правовой базы пребывания Черноморского флота в Крыму.

Об этом официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил на брифинге в Москве 18 октября, сообщает Сегодня.

"Важной темой станет проблематика расширения договорно-правовой базы пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины", – сообщил дипломат.

Лукашевич также сообщил, что в ходе визита темами обсуждения также станут вопросы приднестровского урегулирования, весь комплекс двусторонних вопросов, другие международные проблемы.

Как ранее писал Главред, Президент Виктор Янукович 22 октября посетит с рабочим визитом Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Предполагалось, что визит главы российского внешнеполитического ведомства будет посвящен подготовке встречи Януковича и Путина.

фото: EPA / UPG

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