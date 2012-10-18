«Черный пиар» против коммунистов только привлечет к ним внимание – эксперт

{1-} Любое использование грязных технологий, которое накануне выборов наблюдается в ряде регионов против КПУ, вызовет принципиально обратный эффект.

Об этом заявила председатель правления центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева на пресс-конференции в ГолосUA.

Она, в частности, подчеркнула, что «черный пиар», направленный на дискредитацию украинских коммунистов, «неэффективен, и поэтому не сработает».

«Украинская ментальность такова, что народ любит и жалеет тех, на кого больше всего нападают», - напомнила эксперт.

По мнению Ольги Балакиревой, сегодня и политическим силам, и общественности необходимо сосредоточиться на проведении прозрачных и честных выборов и отказаться от нечестных методов борьбы за электорат.