Сотрудники «Артека» подняли бунт: дети голодные и неухоженные

{1-} Сотрудники международного детского центра «Артек» требуют отстранить с должности нынешнего гендиректора Елену Поддубную за злоупотребления на должности, из-за которых отдыхающие дети остаются голодными, неухоженными и недовольными отдыхом.

Об этом сообщает УНИАН.

Сотрудники требуют провести открытый конкурс на замещение должности гендиректора. Также они требуют утвердить наблюдательный совет «Артека», который состоит из артековцев разных стран и поколений, как орган контроля общественности за всеми аспектами деятельности «Артека».

По словам лидера неформального общества «Артек» Игоря Степанова, на территории лагеря ведется частное строительство, и на сессию Гурзуфского поселкового совета вынесен вопрос об отчуждении части земель.

«Самая главная проблема – это то, что под угрозой земля, целостность лагеря. На территории идет незаконное строительство, здания, предназначенные для использования сугубо с целью деятельности «Артека», раздаются левым фирмам, реконструируются под торговые заведения», - заявил он.

Другой представитель «Артека» Татьяна Чайковская заявила, что отдыхающие дети, «остаются голодными, неухоженными и недовольными отдыхом».

Она утверждает, на столы подаются просроченные продукты в индивидуальных упаковках, а сами продукты покупаются по завышенным ценам.

«У вожатых 5-дневная рабочая неделя по 8 часов в день, так что в субботу и воскресенье они все официально выходные, дети принадлежат сами себе», - отметила Чайковская.

По ее словам, качество педагогических программ в лагере падает, количество кружков уменьшается, много традиционных фестивалей не проводятся.

Чайковская также рассказала, что прогулочные катера «Артека» занимаются посторонними перевозками, а подразделения используются на частных мероприятиях – свадьбах, днях рождения и корпоративах.

Напомним, как сообщал «Главред», этим летом во время посещения Президентом Украины «Артека» Виктор Янукович рассказал детям, как можно стать главой государства.

Фото: cit.ua

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