Перед визитом к Тимошенко адвоката заставили снять брюки

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Во время визита в ЦКБ №5 "Укрзализници" 18 октября защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко вынудили снять брюки.

Об этом адвокат сообщил журналистам, сообщают Харьков. Комментарии.

"Сегодня во время визита в больницу меня вынудили снять брюки, потому что у них звонила рамка", – заявил Власенко.

"Думаю, видео у них есть, пусть обнародуют", – добавил он.

Инцидент произошел 18 октября в ходе визита Власенко к своей подзащитной, которого она добивалапсь с 16 октября, после публикации в сети очередного видео из ЦКБ №5.

По словам адвоката, 17 октября экс-премьер Юлия Тимошенко после просмотра видеоролика, размещенного в интернете, написала 14 заявлений с требованием дать возможность связаться с защитником.

"Вчера, после просмотра этого видео, Тимошенко пыталась связаться со мной, пользуясь своим законным правом. По этому поводу она подала 14 заявлений, требуя дать ей возможность связаться с защитником. До 2 часов ночи ей рассказывали какие-то сказки, но пообщаться со мной она так и не смогла. Никто не пытался меня найти, никто не звонил", – рассказал Власенко.

Он также добавил, что обратился в Генпрокуратуру, требуя возбудить уголовное дело в связи с размещением в интернете видеоролика с кадрами из ЦКБ №5 "Укрзализници".

Как ранее писал Главред, в партии «Батьківщина» назвали фальшивкой видео с женщиной, похожей на Юлию Тимошенко, которое появилось в Сети 16 октября, и заявили, что камеры видеонаблюдения установлены также в душе и туалете.

«Сегодня в Интернет был брошен провокационный видеоролик из больничной палаты, где происходят физиотерапевтические процедуры на котором якобы Юлия Тимошенко занимается физкультурой», - заявили в партии и напомнили, что о возможности таких «грязных провокаций защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко предупреждал еще несколько недель назад», – говорится в сообщении пресс-службы партии.

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