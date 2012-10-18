Герман рассказала о сауне, в которой Тимошенко проводила вечера с Лазаренко

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Советник президента и руководитель пресс-центра ПР Анна Герман рассказала журналистам о сауне, в которой Юлия Тимошенко проводила вечера с Павлом Лазаренко.

Об этом она поведала, отвечая во время брифинга в пресс-центре ПР на вопрос журналистов о Межигорье, сообщает Украинская правда.

"Я вспоминаю, как мне рассказывали сотрудницы, когда Юлия Владимировна пришла к власти, она взялась за Межигорье, она посрывала стены, полы", – сказала она.

"Приехали ко мне три уборщицы, которые там работали. Привезли мне фотографии домика, сауны, где Юлия Владимировна проводила субботние вечера с Павлом Лазаренко. Я думаю об этом, когда вспоминаю о Межигорье", – сказала Герман.

Как ранее писал Главред, 15 октября Анна Герман возглавила предвыборный пресс-центр Партии регионов, который традиционно разместился в гостинице Интерконтиненталь.

"Я думаю, что пока Партия регионов будет принимать участие в каких-либо выборах, пресс-центр всегда будет в Интерконтинентале, потому, что это очень фартовое место, мы здесь выигрываем, мы здесь будем пробовать выиграть и нынешние парламентские выборы", - подчеркнула Герман.

По словам Герман, пресс-центр будет работать до момента объявления официальных результатов парламентских выборов.

Фото с Facebook пресс-центра

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