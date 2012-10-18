Янукович предложил создать новое министерство

{1-} Президент Украины Виктор Янукович предложил создать Министерство спорта - отдельный орган исполнительной власти, который будет заниматься проблемами спорта и физической культуры.

Об этом сообщил корреспондент «СпортГлавреда».

«Нам стоит вместе подумать о создании отдельного центрального органа исполнительной власти по вопросам физической культуры и спорта. Я готов рассмотреть эти предложения», - отметил глава государства, выступая на III Спортивном конгрессе Украины.

Кроме того, Янукович высказался за принятие специального закона о меценатах в спорте.

Также глава государства заявил, что недоволен состоянием спортивных сооружений в стране, которые поддерживаются только меценатами и предложил принять специальный закон.

«Надо будет принять специальный закон о меценатах в спорте. Я считаю, что мы с вами это задание выполним», - отметил Янукович.

Напомним, что министерство спорта уже существовало в Украине и было ликвидировано в 2010 году в рамках административной реформы. В настоящее время спортивную жизнь страны курирует Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, которое возглавляет Дмитрий Табачник.

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