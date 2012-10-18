РПЦ о дорогой мебели Кирилла: что тут непонятного?

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В Русской православной церкви не видят ничего плохого в том, что резиденцию патриарха Кирилла обставляла итальянская компания, производящая элитную и весьма дорогостоящую мебель.

Об этом руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков заявил "Русской службе новостей"

"Мы совершенно не обязаны объяснять, какая мебель в комнатах появляется и закупается. Резиденция Патриарха реконструировалась на деньги благотворителей, которые не сообщали по какой стоимости и где покупали эту мебель. Если таково было их решение и готовность, купить такую достойную и отвечающую уровню официального места присутствия предстоятеля Русской православной церкви, то что же в этом странного и непонятного?" – заявил шеф пресс-службы.

В то же время, Волков подчеркнул, что подозревать патриарха Кирилла в нарушении священных канонов нельзя – все находящееся в резиденции, принадлежит не патриарху, а Русской православной церкви.

Напомним, информация о роскошестве убранств патриаршей резиденции стала известна благодаря итальянской прессе. Журналисты, гордясь отечественным производителем, писали, что мебель для предстоятеля РПЦ поставила фирма Jumbo, известный производитель элитных предметов интерьера. Для патриарха Кирилла, по словам представителя компании, были выбраны предметы мебели из коллекции "Four Seasons", которые были "персонифицированы и украшены эксклюзивной инкрустацией".

Стоимость этой своей продукции итальянские мебельщики не раскрыли, однако на российском сайте фирмы указано, что стол от Jumbo может стоить 22935 евро, стул - 2320 евро.

Как ранее писал Главред, в апреле глава отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, выступая на радио, напомнил, что в Апокалипсисе царствующий Христос описан таким образом, что там упоминаются драгоценные камни, благородные металлы.

Исходя из этого, «нет ничего плохого в том, что Патриарху, епископам, священникам дарят те или иные предметы быта. И даже если это дорогие предметы быта, то я в этом совершенно ничего плохого не вижу», – заявил Чаплин.

«Всегда резиденция епископа – это было лицо Церкви, и предметы, которыми он пользуется, – это лицо Церкви. Это не просто мирской престиж, но и убежденность в том, что епископ - это образ торжествующего, царствующего Христа в Церкви», – подчеркнул Чаплин.

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