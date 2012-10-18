Виновник гибели Марины Голуб не помнит аварии: опубликовано видео допроса

{1-} Предполагаемый виновник ДТП, в котором погибла известная актриса Марина Голуб не помнит деталей аварии.

Об этом Алексей Русаков заявил на допросе в полиции, видео которого появилось в Сети, передает НБН.

«Жаль и Марину Голуб, которую знают все, и водителя, который тоже погиб и о котором меньше говорят. Я не знаю, что с остальными пострадавшими, признают ли меня виновным на 100%. Очень жаль, что так получилось», – отметил Русаков.

Отвечая на вопросы следователя, подозреваемый заявил, что не может вспомнить некоторых деталей аварии: место, где произошло ДТП, также не помнит как покинул свою машину.

По его словам, в памяти остались только две подробности: как кто-то произносит слово «трупы» и как он подходит к метро, чтобы забрать деньги, которые ему привезла знакомая.

Как сообщал «Главред», актриса и телеведущая Марина Голуб погибла в ночь на 10 октября в Москве, где столкнулись четыре автомобиля.

По словам очевидцев, водитель Cadillac мчался на высокой скорости, проигнорировал красный сигнал светофора, и вылетел на перекресток, где и произошло столкновение. Актриса находилась в автомобиле Hyundai, водитель которого также погиб.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, виновнику аварии грозит до семи лет тюрьмы.

фото: Вести-Москва

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