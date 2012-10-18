Тещу Колесниченко будут судить по второму кругу

18 октября 2012, 17:45

{1-}

Дело директора Жашковского детсада Валентины Македон – тещи нардепа-регионала Вадима Колесниченко, которая в 2007 году обожгла горло своей подчиненной нашатырем, направлено на новое рассмотрение в Звенигородский райсуд.

Такое решение принял Апелляционный суд Черкасской области 17 октября, сообщает УНИАН.

Таким образом суд частично удовлетворил апелляционную жалобу потерпевшей Галины Хрущ, отменив решение Звенигородского райсуда, признавшего Македон невиновной.

По словам представителя Хрущ Михаила Алтунина, они довольны, что по этому "циничному делу частично наши требования удовлетворены".

"Фактически, родственница политика Колесниченко совершила покушение на жизнь своей подчиненной Хрущ и в 2007 году была признана виновной, но после победы Виктора Януковича в 2010 году была признана невиновной и получила компенсацию от государства", – сказал он.

В то же время, по словам защитника, апелляционный суд "лишь частично удовлетворил требования потерпевшей, хотя мог бы удовлетворить все наши требования".

"У меня нет никаких моральных сил от того дела. За пять лет собраны все доказательства того, что на мою жизнь совершено покушение. А человек, который его совершал, работает. Я потеряла несколько лет, потеряла здоровье, но я ощутила поддержку людей. И я дойду этот путь до конца. Не через месть. Просто хочу, чтобы даже тещи депутатов знали: они не имеют права отбирать жизни у простых людей", – сказала Хрущ.

"Я намерен дойти до конца и добиться возмещения для Хрущ, и добиться признания виновной Македон. В нашей стране простой человек должен знать, что он может себя защитить", – подчеркнул Алтунин.

Как ранее писал Главред, в 2007 году Жашковский районный суд признал Валентину Македон виновной в том, что она во время конфликта влила в рот своей подчиненной Галине Хрущ нашатырный спирт, в результате чего пострадавшая попала в реанимацию.

Македон была осуждена по статье 128 Уголовного кодекса – нанесение телесных повреждений средней тяжести по неосторожности, хотя сначала дело рассматривали по ст. 121 УКУ – преднамеренное нанесение телесных повреждений.

Суд обязал взыскать с Македон моральный вред и материальный ущерб, она была уволена с работы.

Однако в 2010 году апелляционный суд отменил эти решения и направил дело в Звенигородский райсуд, который признал Македон невиновной и присудил ей около 50 тысяч гривен компенсации за "вынужденный прогул".

В результате, Хрущ обратилась в Высший специализированный суд, который принял решение вернуть дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Черкасской области.

фото: politrada.com/

Новости по теме:

Названы главные скандалисты Рады

Колесниченко представил в Севастополе книгу о "шпионах Гитлера" из ОУН

Колесниченко пугает гражданской войной из-за "украинофилов"

Регионал Колесниченко провозгласил Украину – для украинцев

 

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять