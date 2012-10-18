Тещу Колесниченко будут судить по второму кругу

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Дело директора Жашковского детсада Валентины Македон – тещи нардепа-регионала Вадима Колесниченко, которая в 2007 году обожгла горло своей подчиненной нашатырем, направлено на новое рассмотрение в Звенигородский райсуд.

Такое решение принял Апелляционный суд Черкасской области 17 октября, сообщает УНИАН.

Таким образом суд частично удовлетворил апелляционную жалобу потерпевшей Галины Хрущ, отменив решение Звенигородского райсуда, признавшего Македон невиновной.

По словам представителя Хрущ Михаила Алтунина, они довольны, что по этому "циничному делу частично наши требования удовлетворены".

"Фактически, родственница политика Колесниченко совершила покушение на жизнь своей подчиненной Хрущ и в 2007 году была признана виновной, но после победы Виктора Януковича в 2010 году была признана невиновной и получила компенсацию от государства", – сказал он.

В то же время, по словам защитника, апелляционный суд "лишь частично удовлетворил требования потерпевшей, хотя мог бы удовлетворить все наши требования".

"У меня нет никаких моральных сил от того дела. За пять лет собраны все доказательства того, что на мою жизнь совершено покушение. А человек, который его совершал, работает. Я потеряла несколько лет, потеряла здоровье, но я ощутила поддержку людей. И я дойду этот путь до конца. Не через месть. Просто хочу, чтобы даже тещи депутатов знали: они не имеют права отбирать жизни у простых людей", – сказала Хрущ.

"Я намерен дойти до конца и добиться возмещения для Хрущ, и добиться признания виновной Македон. В нашей стране простой человек должен знать, что он может себя защитить", – подчеркнул Алтунин.

Как ранее писал Главред, в 2007 году Жашковский районный суд признал Валентину Македон виновной в том, что она во время конфликта влила в рот своей подчиненной Галине Хрущ нашатырный спирт, в результате чего пострадавшая попала в реанимацию.

Македон была осуждена по статье 128 Уголовного кодекса – нанесение телесных повреждений средней тяжести по неосторожности, хотя сначала дело рассматривали по ст. 121 УКУ – преднамеренное нанесение телесных повреждений.

Суд обязал взыскать с Македон моральный вред и материальный ущерб, она была уволена с работы.

Однако в 2010 году апелляционный суд отменил эти решения и направил дело в Звенигородский райсуд, который признал Македон невиновной и присудил ей около 50 тысяч гривен компенсации за "вынужденный прогул".

В результате, Хрущ обратилась в Высший специализированный суд, который принял решение вернуть дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Черкасской области.

фото: politrada.com/

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