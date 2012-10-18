Отсутствие контроля за нелегалами ежегодно несет Украине миллиардные убытки

18 октября 2012, 18:01

По неофициальным данным, в Украине находится 5-7 миллионов мигрантов. Большинство из них живут и работают в Украине нелегально. Только на Киевщине их около 900 тысяч. В свою очередь украинцев за рубежом, по неофициальным данным, - около 7 миллионов.

Об этом рассказал эксперт Олег Руденко во время круглого стола, проведенного информагентством «Наш продукт», где обсуждались факторы влияния миграционных процессов на социально-экономическую ситуацию в Украине.

Таким образом, приводит статистические данные Руденко, украинский госбюджет ежегодно теряет 2 млрд долларов от того, что иностранцы работают на черном рынке и, соответственно, вывозят из Украины миллиарды долларов.

 «Европа следит за этим вопросом, ведь Украина рассматривается как транзитный коридор для нелегалов», - убежден эксперт. Он отметил, что среди причин такого процесса - «старение нации», которое ведет к появлению «белых пятен» на демографической карте Украины, а также сложный и запутанный процесс регистрации иностранцев. Мол, легче дать проверяющему «на лапу», чем бегать по многочисленным инстанциям, чтобы зарегистрироваться.

Александр Матов из Института проблем регистрации информации НАН Украины уверен, что миграция - это естественный процесс, с которым нужно мириться, и государству нужно приспосабливаться к нему, а главной проблемой, которая мешает контролировать миграционные потоки, по мнению специалиста, является отсутствие законодательной базы, которая бы их регулировала.

С ним согласен доктор права Иван Боднарук: «Нужно обязательно проводить реформирование всех отраслей, которые касаются перемещения людей, чтобы навести порядок».

В свою очередь начальник отдела международных договоров Государственной службы занятости Марина Егорова в ходе дискуссии во время круглого стола отметила, что Служба занятости работает в соответствии с потребностями работодателей. «Не всегда удается найти квалифицированного работника-украинца», - пояснила она.

По словам Егоровой, значительная часть нелегалов в Украине - это не наемные работники, а предприниматели, работающие в обход контролирующих служб. Им, фактически, услуги по трудоустройству и не нужны - они сами себе создают рабочее место и берут к себе на работу знакомых земляков.

А вот в Государственной пограничной службе настроены оптимистично, мол, пограничники с каждым годом работают все лучше, начиная с 2008 года. Это подтверждают и коллеги из сопредельных с Украиной государств. Также изменился характер миграционного потока - уменьшилось количество работников из Европы и стран СНГ, а взамен в Украину стали чаще приезжать жители южных стран, в частности - Сомали и Афганистана.

Кроме того, проведение Евро-2012 подтвердило, что наш пограничный контроль по своей эффективности значительно улучшился: ускорились паспортные проверки, да и нелегалов начали отлавливать значительно лучше, рассказал Александр Скигин, заместитель начальника управления Государственной пограничной службы.

«Миграция - это естественный процесс. Мы не закрытая страна, чтобы никого не пускать в пределы своих границ. Палки в колеса при официальном трудоустройстве мигрантов вставляются автоматически, а поиски работы длятся месяцами. Поэтому гораздо выгоднее находиться здесь нелегально, чтобы избежать беготни. Контроль должен быть в любом случае. Будет ветироваться закон, не будет, - рано или поздно такое законодательство будет принято», - резюмировал во время круглого стола эксперт проекта Universal Assistanse Николай Гольбин.

Также эксперты высказали мнение, что принятый Верховной Радой 2 октября во втором чтении Закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус» поможет решить проблему нелегальной миграции. В частности, создание базы данных украинцев и лиц без гражданства, а также введение биометрической карты мигранта позволят осуществлять постоянный и качественный контроль за количеством приезжих иностранцев, легализуют финансовые потоки в государственную казну, а также защитят от подделки документов.

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