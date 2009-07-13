Александр Скибинецкий: На месте Шатковского я бы предложил уволить Кислинского и Хорошковского из СБУ

Кроме того, сегодня появились слухи об освобождении от должности председателя Управления государственной охраны Валерия Гелетея и назначения на его место бывшего командира спецподразделения СБУ «Альфа», генерала Александра Бирсана.

По информации СМИ, господин Бирсан будет представлен подчиненным уже завтра, а указ о назначении Петра Шатковского уже обнародован на сайте Президента Украины.

Что касается нового главы Управления государственной охраны, то Александр Бирсан известен в силовых и правоохранительных кругах. Ведь он в свое время и работал в УГО, и командовал «Альфой», и руководил Главным управлением СБУ «А».

Напомним, что Валерия Гелетея считали одним из самых близких к экс-главе Секретариата Президента Виктору Балоге человеком. Поэтому неудивительно, что отставку Гелетея уже связали именно со сменой руководителя Секретариата.

О Петре Шатковском известно, что прежде он занимал должности заместителя председателя СБУ (2000-2003 год), и.о. председателя СБУ (2003) и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2003-2004 год). Стоит отметить, что ранее в Секретариате Президента Службой безопасности занимались далекие от проблем спецслужбы люди. По совместительству СБУ у Президента курировали в свое время и Арсений Яценюк, и Игорь Пукшин...

Приход в Секретариат Президента кадрового СБУшника позитивно оценили не только сторонники Главы государства, но и его политические оппоненты. В частности, бывшие коллеги Шатковского по СБУ, в частности народный депутат от БЮТ Александр Скибинецкий считает, что новые кадровые ротации у Президента пойдут Службе безопасности только на пользу. По его мнению, приход профессионала к курированию связей Главы государства со спецслужбой может наладить коммуникации Секретариата Президента как с СБУ, так и с парламентским комитетом по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом, а также о других вопросах деятельности СБУ в интервью «Главреду» рассказал бывший заместитель главы СБУ, а в данное время народный депутат от БЮТ и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Скибинецкий.

Александр Матвеевич, раньше в Секретариате Президента связями с СБУ заведовали люди, несколько далекие от спецслужб – это и Арсений Яценюк, и Игорь Пукшин. С чем связано то, что в данный момент Виктор Ющенко назначает заместителем главы своего Секретариата человека, который является кадровым сотрудником СБУ – Петра Шатковского? Чего можно ожидать от этого назначения?

Очень надеюсь, что, наконец, пришло понимание того, что СБУ является слишком важным и слишком деликатным инструментом, чтобы его поручать кому угодно. В том числе и людям, которые о спецслужбах читали только в книжках. Я думаю, что это назначение свидетельствует о появлении понимания необходимости построения реальной системы интересов государства, в том числе на направлении связи между Банковой и Владимирской. Поэтому я приветствую назначение Петра Шатковского в Секретариат Президента.

Вы работали вместе с господином Шатковским? Что можете рассказать о нем как о профессионале?

Я знаю Петра Николаевича очень давно. Мы с ним были коллегами по работе в СБУ. Могу сказать, что он является человеком чрезвычайно профессиональным, очень уравновешенным и стойким. Знаю его как человека, который на самом деле в своей работе руководствуется государственными интересами, а не конъюнктурными политическими мотивами.

Поэтому я жду от этого назначения налаживания нормального сотрудничества не только между Секретариатом Президента и СБУ, но и с комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Потому что в последнее время это сотрудничество было не на очень высоком уровне.

Можно сказать, что между вами сложились даже дружеские отношения?

Мы с ним, на самом деле, очень давние коллеги. Знаете, в СБУ определенные корпоративные отношения. Поэтому трудно различить, друзья мы с Петром Николаевичем, или просто коллеги. Я думаю, что и друзья, и коллеги. Именно потому, что хорошо его знаю и могу говорить об ожидании улучшения взаимодействия между ветвями власти, поддержки СБУ, реформирования спецслужбы и демократического контроля над ней.

В Украине уж так повелось, что когда какое-либо направление в Секретариате Президента усиливают, то жди проблем для правительственных структур, которые занимаются соответствующим направлением в исполнительной власти. Фактически, всегда говорят о создании какого-то второго правительства в Секретариате. Могут ли в Секретариате создать второе СБУ?

Скажу вам однозначно, что Петр Шатковский – это не тот человек, который будет беспардонно вмешиваться в деятельность СБУ. Думаю, что Шатковский – это законопослушный человек, который руководствуется здравым смыслом, прежде всего. У него очень патриотичный подход к организации дел. Поэтому я не жду возникновения тех проблем, о которых вы только что сказали. Более того, наоборот, я предполагаю очень конструктивное взаимодействие между секретариатом и СБУ.

Говорят, что после назначения Валентина Наливайченко полноправным главой СБУ он стал ближе к БЮТ. Может ли Петр Шатковский стать своеобразным противовесом БЮТ со стороны Президента во влиянии на СБУ?

Так могут считать только дилетанты. Это, действительно, очень дилетантский взгляд. Дело не в том, кто к кому ближе или дальше. Думаю, что сегодня у нас ситуация слишком критичная в вопросе существования украинского государства вообще. Нужно не разбираться кто чей. Нужно объединять усилия, чтобы защищать интересы Украины.

Что касается назначения нового руководителя Управления государственной охраны Александра Бирсана. Он также является известным и авторитетным работником СБУ. Как оцениваете это назначение и нормально ли, чтобы в УГО назначали бывших СБУшников?

Я, действительно, оценил бы этот процесс положительно. Мне кажется, что это свидетельствует о понимании, что в деликатной силовой сфере должны работать профессионалы, а не дилетанты. В УГО должны работать не чьи-либо персонально преданные люди, а те, кто привык и обучен работать на государство, а не на кого-то лично. Такова моя оценка этого назначения.

В 2007-2008 годах господина Гелетея обвиняли в политической ангажированности. Как вы считаете, может ли господин Бирсан поддаваться разного рода политическим влияниям, политической конъюнктуре? Будет ли он более независимым, чем его предшественник?



Политические влияния и конъюнктура всегда имеют место, эти тенденции всегда существуют. Политические силы всегда стремятся подчинить себе определенные структуры и воспользоваться назначением каких-либо определенных людей, которые будут поддаваться этому. Но если мы хотим, чтобы у нас было действительно демократическое, цивилизованное государство, то мы должны создавать систему сдерживаний и противовесов. Если у нас будет противовес таким влияниям в виде парламентского контроля и законодательного противовеса исполнительной ветви власти, то здесь все будет нормально.



Вы говорите о возможности налаживание более профессиональной работы СБУ и связей спецслужбы с СП после назначения туда Петра Шатковского. Не свидетельствуют ли о противном назначения в СБУ Валерия Хорошковского и Андрея Кислинского? Ведь нельзя сказать, что они – профессионалы в сфере безопасности. И назначали их не так давно...



Вы знаете, эти назначения происходили до того, как назначили господ Бирсана и Шатковского. Я абсолютно негативно оцениваю назначение Кислинского и Хорошковского. Я могу сказать о них, если вы позволите, резко: так происходит назначение себе лакеев и гувернанток, а не руководителей спецслужб. Эти назначения исходят из личной преданности и расчетов на то, что эти люди будут выполнять какие-то задания, связанные не с защитой интересов государства, а с защитой личных интересов. Поэтому я абсолютно негативно оцениваю эти назначения.



Возможно ли, что при новом кураторе СБУ господине Шатковском, в Службе безопасности будут произведены определенные кадровые изменения и ротации по представлению Президента?



Я не могу решать за господина Шатковского, но первое, что я сделал бы на его месте – это вышел бы с предложением избавить СБУ от случайных назначений типа Хорошковского и Кислинского. Они компрометируют спецслужбу – и не только спецслужбу, но и государство. Но как поставит себя господин Шатковский – увидим. Я надеюсь на его принципиальность и объективность.



Валентин Наливайченко уже довольно длительное время является полноценным главой СБУ. Какие изменения вы увидели в его работе, в его поведении и в работе СБУ в целом за это время?



Я не могу сказать, что я увидел что-либо радикальное... Но хотел бы увидеть большую принципиальность в кадровой политике Службы безопасности с получением господином Наливайченко определенного статуса. Дело в том, что парламент дал ему определенные гарантии и определенный иммунитет для того, чтобы он проводил принципиальную кадровую политику или хотя бы противостоял таким, мягко говоря, непродуманным назначениям как Кислинский и Хорошковский. Пока что мы этого не видим. Хотелось бы пожелать господину Наливайченко большей принципиальности с учетом того, что я сказал.



При назначении к Валентину Наливайченко выдвигали требование отчитаться перед парламентом относительно кадровой политики. Будет ли комитет инициировать такой отчет?



Комитет, насколько я знаю, заслушивал господина Наливайченко в прошлую среду. Правда, меня на этом заседании не было – я был в заграничной командировке. Поэтому я не могу рассказать вам о результатах этого слушания.