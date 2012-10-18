Во Львове агитпалатки "Батькiвщини" забросали взрывчаткой

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На улице Лычаковской во Львове неизвестные забросали три агитационные палатки кандидата от "Батькiвщини" Михаила Хмиля пластиковыми контейнерами с каким-то взрывчатым веществом.
Об этом на своей странице в сети Facebook написала член партии "УДАР" Леся Оробец.
"От взрывов пострадали два человека. Сейчас пострадавших забрала скорая, их состояние неизвестно", – записала она.
В то же время, Интерфакс-Украина сообщает, что по данным отдела связей с общественностью ГУМВД во Львовской области один злоумышленник бросил в агитпалатку одной из политических партий предмет, который взорвался.
По данным милиции, в результате взрыва никто не пострадал.
"Вследствие взрыва никто не пострадал, лишь разлетелись агитационные материалы", цитирует отдел слова начальника Лычаковского райотдела милиции Львова Виктора Березина.
На месте работает следственно-оперативная группа, по факту совершения хулиганских действий возбуждено уголовное дело по статье 296 УК (хулиганство). Милиция устанавливает лиц, причастных к совершению указанного правонарушения.
Как ранее писал Главред, в Дарницком районе Киева днем 11 октября неизвестные обстреляли агитационную палатку народного депутата Тараса Чорновила, который баллотируется в Верховную Раду по округу №212 в Киеве.
По палатке с агитпродукцией злоумышленники выпустили около тридцати пуль из пневматического оружия, сообщает пресс-служба депутата.
"Очевидно, что стреляли для того, чтобы напугать. И для того, чтобы не произошла моя встреча с избирателями. Слава Богу, что не попали в людей, которые находились рядом", – заявил Чорновил.
фото: Facebook Леси Оробец
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