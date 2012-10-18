Протесты в Греции: смерть от инфаркта, ранения и десятки задержанных

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В ходе протестов против новых мер жесткой экономии 18 октября в столице Греции Афинах пенсионер умер от инфаркта, несколько человек были ранены, а свыше 50 протестующих задержаны за нападения на полицейских.

Согласно последним оценкам в манифестации приняли участие около 70 тыс человек, сообщает ИТАР-ТАСС.

В Афинах участники пяти отдельных демонстрацией объединились на центральной площади Синтагма. Манифестанты держали в руках лозунги с критикой политики ЕС, МВФ и собственного правительства. Демонстрации были организованы крупнейшими профобъединениями государственного и частного сектора экономики: Всеобщей конфедерации труда Греции (GSEE), Высшим советом профсоюза госслужащих (ADEDY) и прокоммунистическим профсоюзом ПАМЕ. Безопасность в городе обеспечивали 4 тыс сотрудников сил безопасности, которым пришлось применить слезоточивый газ.

В северной столице Греции – Салониках в завершившихся мирно манифестациях приняли участие около 17 тыс человек.

Как ранее писал Главред, 18 октября всеобщая забастовка парализовала жизнь страны. Это уже вторая подобная акция за последние три недели, проводящаяся в знак протеста против новых болезненных мер жесткой экономии, практически согласованных правительством Греции с ее международными кредиторами (ЕС, ЕЦБ и МВФ). Некоторые категории трудящихся начали бастовать еще накануне и продолжат стачки до выходных.

"Правительство должно отвергнуть абсурдные требования "тройки" (международных кредиторов Греции – ЕС, ЕЦБ и МВФ. – Ред.)", – заявил глава GSEE Яннис Панагопулос. "Согласие с этими катастрофическими мерами означает погружение общества в отчаяние, и последствия этого, как и протесты, будут бесконечными", – подчеркнул он.

Справка: по данным профсоюзов Греции, с 2010 года лишь в частном секторе страны было потеряно около 600 тыс рабочих мест. С 2008 по 2011 годы в стране закрылись свыше 90 тыс мелких и средних компаний. Согласно официальной статистике, зарплата греческих трудящихся сократилась в среднем более чем на 24 проц, безработица составляла в июле 25,1 проц. Между тем, представители "тройки" требуют от Афин провести новые решительные и масштабные сокращения сотрудников государственного сектора экономики. До 2015 года в госсекторе планируется сократить 150 тыс рабочих мест.

фото: EPA / UPG

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