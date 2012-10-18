Стали известны подробности взрывов во Львове: агитаторы в шоке

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Пресс-служба регионального избирательного центра ВО "Батькiвщина" сообщила подробности нападения на агитпалатки партии во Львове.

По сведениям кандидата в народные депутаты от "Батькiвщини" Михаила Хмиля, взрывы произошли в трех разных местах – возле "Львовводоканала", на углу Лычаковской и Чехова, а также возле храма апостолов Петра и Павла на улице Лычаковской, сообщает Интерфакс-Украина.

Неизвестные бросили взрывные устройства в три агитационные палатки Объединенной оппозиции во Львове. Двое людей, находившиеся в одной из палаток, обратились за медпомощью в связи с шоком. Их состояние медики назвали удовлетворительным. В результате трех взрывов были повреждены только агитационные материалы.

По словам кандидата, на месте работают эксперты и сотрудники опергрупп.

Как ранее писал Главред, первая информация о взрывах появилась в социальных сетях. Позже милиция сообщила об одном взрыве, по факту которого было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

фото: Facebook Леси Оробец



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