Тимошенко будет голосовать на спецучастке в больнице

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Имя экс-премьера Юлии Тимошенко включено в предварительный список избирателей на специальном избирательном участке в харьковской ЦКБ №5.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственный источник.

Как известно, 18 октября – последний день, когда руководство лечебного учреждения представляет сведения для составления списков избирателей на специальных избирательных участках, образованных в стационарных лечебных учреждениях участковым избирательным комиссиям (часть четвертая статьи 43 ЗУ "О выборах народных депутатов").

До 20 октября включительно участковая избирательная комиссия, образованная в стационарном лечебном учреждении, составляет списки избирателей на этом участке.

Как ранее писал Главред, Юлия Тимошенко находится на реабилитации в больнице с 9 мая этого года. 14 октября ее посетили немецкие врачи, которые рекомендовали продолжить реабилитацию.

Напомним, выборы в Верховную Раду Украины состоятся 28 октября.

фото: byut.com.ua/

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