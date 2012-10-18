Азаров крымским татарам: не называйте себя депортированными

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Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что крымские татары давно «влились в население» Украины и просит их перестать называть себя депортированными.

Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Симферополь в ответ на вопрос от депутата ВР АРК Лентуна Безазиева об увеличении в будущем году объемов финансирования на программу по обустройству депортированных в Крыму, сообщают Крым.Комментарии.

"Давайте вы себя не будете называть депортированными, – кинул Азаров в ответ депутату и сорвал шквал оваций в зале, а потом продолжил – Вы уже влились в наш народ, в наше население, стали неотъемлемой его частью".

При этом премьер стал уверять в том, что Президент как никто другой решал проблемы депортированных раньше и продолжает это делать.

«Есть проблемы, надо их решать? Надо решать. Вы прекрасно знаете, что Президент Янукович, как раз эти проблемы решал и будет решать. Договорились?», – обратился он к Безазиеву и вновь сорвал овации.

Как ранее писал Главред, 18 октября Азаров находится в Крыму. В рамках своего визита он посетил Ялту, Севастополь и Симферополь.

Выступая на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и ВС Украины в Севастополе, премьер заявил, что нынешняя власть никогда не позволит себе сделать из России врага для Украины из-за разногласий по газовому вопросу.

"Мы сторонники добрососедских отношений с Россией. Мы никогда не поможем себе, как позволили "оранжевые", превратить Россию во врага. Но в данной ситуации, из-за высоких цен на российский газ, мы вынуждены принимать меры по развитию собственной энергетической базы", – сказал он.

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