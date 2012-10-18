Тигипко рассказал, что спасет гривну от обвала

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Обвала гривны после парламентских выборов не будет, потому что в Украине существует полная вертикаль власти.

Об этом вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Сергей Тигипко заявил во время пресс-конференции 18 октября, сообщает пресс-служба Партии регионов.

«Сейчас у нас есть полная вертикаль власти. И это очень важно. Обвала гривны не будет. Никто этого не дождется. Кстати, у нас еще в игру не вступал Национальный банк. В большинстве европейских стран уже задействованы силы национальных банков по преодолению мирового кризиса», – сообщил вице-премьер.

Он также напомнил, что для развития экономики был принят ряд стратегически важных решений. В частности, «Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли с СНГ, поддерживается и развивается торговля с Турцией, принят закон об индустриальных парках, законы, которые будут стимулировать создание новых рабочих мест, и закон о занятости».

Как ранее писал Главред, по данным некоторых финансовых экспертов, несмотря на оптимистичные прогнозы, в Украине продолжается «мягкая» девальвация гривны.

В то же время, директор Украинского астрологического института Павла Глобы Игорь Никишин во время чата на «Главреде» заявил, что мировой экономический кризис продолжится еще два с половиной года, а гривне грозит падение до 9 грн за доллар.

«На мой взгляд, в следующем году гривна упадет по отношению к доллару – до 9 гривен за доллар, и зафиксируется вблизи этой цифры. Курса 10 и 12 не будет. Доллар в ближайший год будет оставаться стабильным, насчет евро – не уверен», – сообщил Никишин.

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