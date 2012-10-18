России нечем перевооружать Черноморский флот РФ в Крыму

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Перевооружение Черноморского флота РФ в Крыму задерживается из-за того, что перевооружать его нечем.

Об этом глава Комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ЧФ РФ, контр-адмирал Владимир Комоедов заявил 18 октября в ходе круглого стола в Госдуме с участием военных специалистов, сообщает УКРИНФОРМ.

"С перевооружением Черноморского флота идет задержка, наверное, общая – потому что нечем перевооружать", – сказал он.

При этом он скептически отозвался о заявленных планах поступления на ЧФ подводных лодок, заложенных на верфях Санкт-Петербурга.

"Заложить-то заложили. А она готова? И даже если бы она была готова, то там еще будут проблемы. Есть закон по ЧФ, который предусматривает 100 кораблей и 25 тысяч человек", – сказал он.

Депутат объяснил, что для перевооружения Украина требует заключение дополнительного соглашения. "Надо договариваться с Украиной, а дополнительных договоров – их вроде 18, не сделали и не довели до ума", – добавил он.

При этом Комоедов напомнил, что последнее перевооружение, которое происходило на ЧФ РФ, было при его командовании. "Тогда мы перевели с Балтийского флота "Самум" (ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239. – Ред.) и завели 24 штурмовика Су-24. Все – и больше ничего", – сказал он.

В то же время, по словам главы оборонного Комитета, Украина блокирует на законодательном уровне возможность обновления флота, "выдвигает свои требования". "Нужно дополнительное соглашение делать (с Украиной), а на это дополнительное соглашение нет ничего", – резюмировал Комоедов.

Напомним, в феврале 2012 года командующий ЧФ контр-адмирал Александр Федотенков заявил, что Черноморский флот России получит до 2017 года шесть новых дизель-электрических подводных лодок проекта 636.

Как ранее писал Главред, 18 октября стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Киев 19 октября обсудит вопросы расширения договорно-правовой базы пребывания Черноморского флота в Крыму.

"Важной темой станет проблематика расширения договорно-правовой базы пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины", – сообщил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич на брифинге в Москве 18 октября.

Справка: Владимир Комоедов командовал Черноморским флотом ВМФ России в 1998-2002 годах. С 2007 года – депутат Государственной Думы (фракция КПРФ).

фото: sevnews.info

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