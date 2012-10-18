Азаров пообещал завалить Севастополь продуктами

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Правительство может стабилизировать цены на продукты питания в Севастополе, поднявшиеся из-за повышения зарплаты офицерам Черноморского флота РФ.

Об этом Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил 18 октября на встрече с ветеранами во время рабочей поездки в Севастополь.

"Севастополь для нас проблемный город. Почему? Потому что россияне проводят линию на повышение заработной платы для своих офицеров. И это сразу дает перекосы. Раз в городе есть большая группа людей, которая может себе позволить покупать продукты по любым ценам, сразу, естественно, продавец реагирует на возможности покупателя", - отметил премьер.

"Страна сегодня может завалить Севастополь продуктами питания в таком количестве, чтобы покрыть этот дисбаланс", – сказал Азаров.

По словам Азарова, за последние 2 года под гречку, картофель и другие культуры было с запасом отведено посевных площадей. Были построены овощехранилища, логистические центры, оптовые рынки.

"Выход один – страна может насытить Севастополь всеми необходимыми продуктами", – заявил он.

Как ранее писал Главред, на этой же встрече Азаров заявил, что нынешняя власть никогда не позволит себе сделать из России врага для Украины из-за разногласий по газовому вопросу.

"Мы сторонники добрососедских отношений с Россией. Мы никогда не поможем себе, как позволили "оранжевые", превратить Россию во врага. Но в данной ситуации, из-за высоких цен на российский газ, мы вынуждены принимать меры по развитию собственной энергетической базы", – сказал он.

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