Опубликованы новые подробности и видео взрывов во Львове

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После взрывов в агитационных палатках кандидата в народные депутаты от объединенной оппозиции Михаила Хмиля госпитализированы три человека.
Об этом заявила пресс-секретарь Михаила Хмиля Людмила Лазорко, сообщает ZAXID.NET.
По ее словам, двух агитаторов из палатки на ул. Лычаковской госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу.
Кроме того, госпитализирована женщина-агитатор из агитпалатки на ул. Зеленой.
«Это пожилая женщина, которой за 60. Ее госпитализировали в кардиологическое отделение», – сказала Людмила Лазорко.
Как ранее писал Главред, 18 октября неизвестные бросили предметы, которые взорвались в агитационных палатках на ул. Лычаковской, 131 напротив церкви Петра и Павла и у военного госпиталя, а также на ул. Зеленой возле «Львовводоканала».
По факту взрыва на ул. Лычаковской уже возбуждено уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса.
фото, видео: Facebook Леси Оробец, zaxid.net/
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