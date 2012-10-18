Опубликованы новые подробности и видео взрывов во Львове

{1-}

После взрывов в агитационных палатках кандидата в народные депутаты от объединенной оппозиции Михаила Хмиля госпитализированы три человека.

Об этом заявила пресс-секретарь Михаила Хмиля Людмила Лазорко, сообщает ZAXID.NET.

По ее словам, двух агитаторов из палатки на ул. Лычаковской госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу.

Кроме того, госпитализирована женщина-агитатор из агитпалатки на ул. Зеленой.

«Это пожилая женщина, которой за 60. Ее госпитализировали в кардиологическое отделение», – сказала Людмила Лазорко.

Как ранее писал Главред, 18 октября неизвестные бросили предметы, которые взорвались в агитационных палатках на ул. Лычаковской, 131 напротив церкви Петра и Павла и у военного госпиталя, а также на ул. Зеленой возле «Львовводоканала».

По факту взрыва на ул. Лычаковской уже возбуждено уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса.

фото, видео: Facebook Леси Оробец, zaxid.net/

Новости по теме:

Стали известны подробности взрывов во Львове: агитаторы в шоке

Во Львове агитпалатки "Батькiвщини" забросали взрывчаткой

В Киеве обстреляли агитпалатку Тараса Чорновола