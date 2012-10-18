Тимошенко подаст в Европейский суд еще одну жалобу – из-за видео

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В ближайшее время в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) будет подана жалоба относительно обнародования видео на котором женщина, похожая на экс-премьера Юлию Тимошенко, занимается спортом и сидит за столом.

Об этом защитник Тимошенко, депутат от БЮТ Сергей Власенко заявил 18 октября в эфире телеканала ТВi, сообщает Украинская правда.

"Я общался с Юлией Владимировной по этому поводу, несомненно, что это грубое нарушение украинского законодательства, это грубое нарушение основополагающих прав и свобод человека. Конечно, этот эпизод будет еще одним куском в нашу жалобу в Европейский суд по правам человека", – рассказал адвокат.

При этом Власенко заявил, что виновного в распространении этого видео не будут искать.

"Для того чтобы найти виноватого, Виктору Януковичу надо найти себя", – уточнил Власенко.

В то же время, депутат от БЮТ Андрей Павловский сообщил, что решение ЕСПЧ относительно ареста Юлии Тимошенко будет обнародовано в ближайшие дни.

"Уже есть информация, что принято решение о незаконном аресте Юлии Тимошенко. Там (в Европейском суде. -Ред.) три жалобы. Первая, подавалась еще год назад, о незаконном аресте, уже Европейский суд рассмотрел по существу эту жалобу и сейчас на стадии вынесения решения", – уточнил он.

"Поступает информация, что (объявления решения) это произойдет в ближайшие дни", - добавил депутат.

Как ранее писал Главред, на днях в Интернете появилось видео, где женщина, похожая на Тимошенко, передвигается по палате в обуви на каблуках, а также выполняет физические упражнения и физиотерапевтические процедуры.

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