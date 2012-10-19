В Киеве школьников привлекут к санитарной уборке города

{1-} Киевских школьников будут привлекать к санитарной уборке города и школьных дворов, а также отправлять на субботники, передает «Сегодня».

Соответствующий документ подписали «Киевзеленстрой» и ГУ образования КГГА.

18 октября на сайте Шевченковского районо появилась разнарядка, адресованная директорам школ района.

«20 октября будет проведен субботник. Просим обеспечить по 10 учеников в парки им. Пушкина и им. Шевченко. Начало в 9.00», - говорится в разнарядке, в которую попали шесть школ, лицей и гимназия.

Представители школ позитивно отнеслись к идее привлечения школьников к уборке города.

«Труд облагораживает человека, так что почему бы и нет? У нас две недели назад был субботник, убирали территорию школы, собирали листья. А к Евро ученики сами высадили красивую клумбу, причем самостоятельно нарисовали эскиз, и «Киевзеленстрой» передал посадочный материал. Я не слышала, чтобы наши ученики были против субботников», - заявила заместитель директора школы №101 Светлана Козленко.

«Наши школьники, например, ежегодно убирают в День Земли. Но, естественно, принимают участие только те, кто хочет. Ни о каком принуждении речь идти не может. Все на добровольной основе. В школе есть местное самоуправление, где ребята могут обсудить такие вопросы. Дети приходят с родителями, мы обеспечиваем пакетами для мусора, перчатками. Мы, например, убирали территорию зоны отдыха, где летом школьники и родители проводят время. Каждый понимает, что делает добро не только для других, но и для себя», - сообщил директор школы №170 Виктор Заболотный.

В свою очередь, против новации выступили некоторые родители.

«А у родителей кто-то спрашивал, хотим ли мы, чтобы наши дети участвовали в субботниках? Одно дело — посадить дерево на территории школы, другое дело — саночистка парков. Простыми словами — это уборка. Мало ли кто в эти парки ходит. Наркоманы шприц оставят, или какая-то компания бутылки. Кому захочется, чтобы ребенок это убирал?», - заявила мать одного из школьников.

Также многие родители возмущены тем, что фактически детей просят выполнять работу коммунальщиков.

«За уборку Киева люди получают зарплату. Почему школьники должны за кого-то отрабатывать. К тому же пока непонятно, это принудительная обязанность или добровольная», - подчеркнул отец школьника из Шевченковского района Игорь Петрович.

При этом некоторые родители ничего плохого в подобной инициативе не видят.

«Не вижу ничего плохого ни в уборке, ни в том, что ребенок будет знать, как правильно сажать дерево», - заявила Александра Ельцова.

В то же время сами школьники к инициативе отнеслись по-разному.

«Мы не хотим ходить на субботники, потому что они проходят в выходные, которые у нас расписаны наперед. У нас весной экзамены, мы ходим к репетиторам и нам и так некогда», - рассказала 9-классница с Лукьяновки.

В свою очередь, другой школьник уверен, что городу надо помогать: «У нас в парке «Победа» много мусора, даже с собакой гулять неприятно».

Фото: vseodetyah.com

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