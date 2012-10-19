Сегодня глава МИД России подготовит визит Януковича в Москву

{1-} Целью визита главы МИД России Сергея Лаврова, который сегодня, 19 октября, побывает в Киеве, является подготовка предстоящей поездки Президента Украины Виктора Януковича в Москву.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Среди других целей приезда российского дипломата: вопросы пребывания Черноморского флота и приднестровская проблематика.

Официальный представитель МИД России Александр Лукашевич 18 октября также заявил, что Лавров в Киеве проведет переговоры со своим украинским коллегой Константином Грищенко.

«Главная цель визита: подготовка встречи Президента России Владимира Путина с Виктором Януковичем, который осуществит свой рабочий визит в РФ 22 октября», - отметил российский дипломат.

По его словам, «в ходе визита российского министра планируется обсудить вопросы взаимодействия России и Украины по актуальным международным проблемам, в частности ход приднестровского урегулирования».

«Важной темой на переговорах станет проблематика расширения договорно-правовой базы пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», - отметил Лукашевич.

Как сообщал «Главред», 22 октября Президент Украины Виктор Янукович с рабочим визитом посетит Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

фото: EPA / UPG

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